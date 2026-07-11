Жодних шансів на заставу: у Львові заарештували трьох учасників нападу на бус ТЦК

Один із учасників конфлікту

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У Львові обрали запобіжні заходи ще трьом учасникам конфлікту з представниками ТЦК у Сихівському районі міста 8 липня.

Про це передає Офіс генерального прокурора.

Йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років. Їм обрали тримання під вартою без права внесення застави.

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© Офіс Генерального прокурора

За даними прокуратури, вони нібито «організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій» і «особисто брали активну участь» в пошкодженні буса ТЦК — блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її.

Ще один, 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

© Офіс Генерального прокурора

Усіх трьох було затримано без права внесення застави. Затриманим повідомлено про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення протиправних дій.

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Нагадаємо, нардеп Тищенко, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів неправомірної вигоди, вніс заставу у розмірі 10 млн грн. А судді Верховного суду Єленіній, яку підозрюють у причетності до корупційних схем, вибрали запобіжний захід у вигляді застави у сумі 3 мільйони гривень

Напад на ТЦК у Львові: останні новини

Нагадаємо, що вчора, 10 липня, у Львові обрали запобіжний захід 23-річному підозрюваному у цій справі.

Нагадаємо, 8 липня у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував і перекинув автомобіль військових ТЦК. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

В ОВА прозвітували, що правоохоронці вийшли на всіх учасників нападу на військових ТЦК у Львові.

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Згодом стало відомо, що учасників конфлікту з ТЦК змусили вибачитися на камеру і кричати «Слава ТЦК».

Зауважимо, що президент Зеленський нечасто коментує проблеми з мобілізацією. Проте президент назвав напад на військових ТЦК у Львові «дуже поганою історією» та заявив, що правоохоронці вже розслідують інцидент.

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