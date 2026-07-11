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- Львів
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Жодних шансів на заставу: у Львові заарештували трьох учасників нападу на бус ТЦК
Троє учасників скандального нападу на військових ТЦК на Сихові опинилися під вартою та отримали офіційні підозри.
У Львові обрали запобіжні заходи ще трьом учасникам конфлікту з представниками ТЦК у Сихівському районі міста 8 липня.
Про це передає Офіс генерального прокурора.
Йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років. Їм обрали тримання під вартою без права внесення застави.
За даними прокуратури, вони нібито «організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій» і «особисто брали активну участь» в пошкодженні буса ТЦК — блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її.
Ще один, 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.
Усіх трьох було затримано без права внесення застави. Затриманим повідомлено про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення протиправних дій.
Нагадаємо, нардеп Тищенко, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів неправомірної вигоди, вніс заставу у розмірі 10 млн грн. А судді Верховного суду Єленіній, яку підозрюють у причетності до корупційних схем, вибрали запобіжний захід у вигляді застави у сумі 3 мільйони гривень
Напад на ТЦК у Львові: останні новини
Нагадаємо, що вчора, 10 липня, у Львові обрали запобіжний захід 23-річному підозрюваному у цій справі.
Нагадаємо, 8 липня у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував і перекинув автомобіль військових ТЦК. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.
В ОВА прозвітували, що правоохоронці вийшли на всіх учасників нападу на військових ТЦК у Львові.
Згодом стало відомо, що учасників конфлікту з ТЦК змусили вибачитися на камеру і кричати «Слава ТЦК».
Зауважимо, що президент Зеленський нечасто коментує проблеми з мобілізацією. Проте президент назвав напад на військових ТЦК у Львові «дуже поганою історією» та заявив, що правоохоронці вже розслідують інцидент.