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- Львів
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У Львові в салоні авто знайшли тіло чоловіка: що сталося
Поліція Львова з’ясовує обставини загибелі 38-річного чоловіка, якого знайшли застреленим в салоні авто.
У п’ятницю, 10 липня, у Львові в салоні авто виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.
Про це пишуть «Суспільне» і zaxid.net з посиланням на дані поліції.
«10 липня близько 17:50 у Львові на вулиці Янева в салоні автомобіля „Mini Cooper“ було виявлено тіло місцевого мешканця, 1988 року народження, з вогнепальним пораненням голови», — розповіли правоохоронці.
За попередньою версією, чоловік покінчив життя самогубством. У нього була зареєстрована зброя, з якої він і здійснив фатальний вистріл.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині чоловік застрелив колишню партнерку-українку і наклав на себе руки.