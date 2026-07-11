У Львові в салоні авто знайшли тіло чоловіка: що сталося

Трагедія у Львові: в салоні Mini Cooper знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням / © Національна поліція України

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У п’ятницю, 10 липня, у Львові в салоні авто виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

Про це пишуть «Суспільне» і zaxid.net з посиланням на дані поліції.

«10 липня близько 17:50 у Львові на вулиці Янева в салоні автомобіля „Mini Cooper“ було виявлено тіло місцевого мешканця, 1988 року народження, з вогнепальним пораненням голови», — розповіли правоохоронці.

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Автомобіль, в якому виявили тіло загиблого / © zaxid.net

За попередньою версією, чоловік покінчив життя самогубством. У нього була зареєстрована зброя, з якої він і здійснив фатальний вистріл.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині чоловік застрелив колишню партнерку-українку і наклав на себе руки.

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