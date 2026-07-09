Конфлікт із ТЦК у Львові / © ТСН

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Пізно ввечері 8 липня у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася сутичка, під час якої група людей перекинула службове авто та викрикувала ганебні слова на адресу військових. Влада засудила поведінку людей, але пообіцяла розібратися та винних притягнути до відповідальності.

Чому виник конфлікт із ТЦК, як прокоментували органи державної влади та військово-оборонне управління і як реагують на сутичку самі українці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Масштабна сутичка між ТЦК та цивільними у Львові — що відомо

Близько 21:30 у Мережі з’явилися кадри конфлікту у Львові із працівниками ТЦК. На відео та фото видно, як натовп заблокував бус із військовими ТЦК і перекинув службовий автомобіль. Десятки людей вигукували «ганьба», а дехто із них перевернув авто, проколов шини та зняв бампер.

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У поліції для ТСН.ua розповіли, що конфлікт стався, коли військові підійшли до чоловіка, який був у розшуку ТЦК. За словами речниці поліції Львівщини Аліни Подрейко, група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року. Перехожі це помітили і почали перешкоджати роботі військовим.

Дата публікації 14:00, 09.07.26 Кількість переглядів 8 ТСН 14:00 9 липня | Смертельна ДТП під Києвом! Напади на ТЦК у Львові! Сенсація на саміті НАТО

Що кажуть про конфлікт в обласному ТЦК

Після розголосу у Мережі Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував події. Група комунікації відомства заявила, що група невідомих осіб заблокувала військовослужбовців ТЦК та СП, пошкодила і перекинула їхній службовий автомобіль.

«8 липня близько 21:30 у Львові під час проведення заходів оповіщення, спільно з представниками Національної поліції, на вулиці Червоної Калини був зупинений громадянин для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки його даних з’ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП», — йдеться у заяві.

Там додали, що військовозобов’язаний чоловік, через якого виникла сутичка, доправлений до центру комплектування та направлений для проходження ВЛК.

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На місці подій працювали правоохоронці. У ТЦК запевнили, що всім подіям буде надано належну правову оцінку, а винні понесуть передбачену законом відповідальність.

Деталі конфлітку: військові ТЦК звернулися за медичною допомогою

Обласна влада повідомила, що, за інформацією центру комплектування, внаслідок сутички відомо про двох постраждалих військових.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень стверджує, що військовозобов’язаний чоловік погодився сісти в авто ТЦК, щоб поїхати до районного військкомату для уточнення даних і проходження ВЛК. Однак згодом група невідомих заблокувала авто, після чого почався конфлікт.

Двоє військовослужбовців, за даними військкомату, звернулися за медичною допомогою через «фізичне насильство». Їх доставили до травмпункту. Тяжких травм вони не отримали.

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Грень також підтвердив, що під час подій пролунали постріли, але, за його словами, вони не мали наслідків, та цей епізод перевіряють.

Начальник Сихівського районного ТЦК Борис Пруцьких на брифінгу прокоментував відео, на якому військовий нібито завдає удару одному з учасників натовпу. За його словами, він оборонявся.

Також він додав, що протистояння тривало з 21:00 до 02:30. У сутичці було три службові автомобілі: одним чоловіка доставили до ТЦК, другий залишив місце події на початку конфлікту, а третій заблокував натовп і згодом перекинув.

«Цифровізація не вирішить автоматично всіх проблем, а без непопулярних законодавчих рішень цей процес і надалі спричинятиме маніпуляції, непорозуміння та зловживання з боку нашого ворога», — сказав він.

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Реакція влади та військового управління

В Офісі президента засудили дії цивільних — жорстка заява Буданова

Керівник ОП Кирило Буданов засудив дії натовпу, який перекинув автівку ТЦК у Львові. Він очікує «справедливої реакції правоохоронців».

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові», — написав він.

Емоційна реакція мера Львова Садового

Засудив поведінку групи людей, які заблокували ТЦК, і мер Львова Андрій Садовий. Він назвав таку поведінку цивільних «ганебною».

Він вважає, що «те, що ми побачили вчора у Львові — дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом». А події, які сталися, на його думку, — «це сум і сором».

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За даними Садового, 58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті, а місцева влада «віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил оборони України.».

«Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула», — запевнив він.

Мер підкреслив, що «будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди» та закликав називати працівників ТЦК військовими.

«Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність. І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців „працівниками ТЦК“. Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо», — емоційно заявив він.

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«Ворог у нас один»: коментар обласної влади

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що правоохоронці мають ідентифікувати осіб, які могли вчиняти правопорушення. Він нагадав, що «ворог у нас один».

«Ніхто не має права застосовувати силу до військовослужбовців, які виконують свої обов’язки в умовах воєнного стану. Напади, агресія й самосуд несумісні з правовою державою», — зазначив посадовець.

Втім, він вказав, що мобілізаційні заходи повинні відбуватися «законно, справедливо і з повагою до гідності громадян України».

«Очікую, що правоохоронці швидко й неупереджено встановлять обставини нічного інциденту у Львові та дадуть належну правову оцінку діям усіх, хто порушив закон», — підсумував Козицький.

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Реакція Генерального штабу ЗСУ

У Генеральному штабі, коментуючи інцидент із ТЦК та цивільними, заявили про неприпустимість насильства та призначили службову перевірку. Там назвали дії українців «нападом» на військовослужбовців ТЦК та оцінили як пряму загрозу обороноздатності країни в умовах війни.

«Закликаємо правоохоронні органи забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних — притягнути до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу», — сказано у заяві.

Водночас у Генштабі призначили службову перевірку щодо правомірності дій самих працівників ТЦК. Якщо правопорушення з їхнього боку виявлять, то їх обіцяють покарати.

Дата публікації 08:35, 09.07.26 Кількість переглядів 40 Нічна атака на Україну! Натовп у Львові накинувся на автівку ТЦК

Також там наголосили, що серед ТЦК є багато тих, хто пройшов фронт, і закликали до єдності суспільства.

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«Захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснюють заходи оповіщення, виконують важливі завдання із забезпечення комплектування Сил оборони України, від якого безпосередньо залежить здатність держави продовжувати ефективну відсіч російській агресії», — наголосило військове командування.

«Перед законом рівні всі» — Міноборони

У Міноборони України відреагували на сутички і зазначили, що «напад на військових» є неприпустимим, як і будь-які інші прояви насильства щодо представників Сил оборони. У відомстві озвучили свою позицію, що «перед законом всі рівні».

«Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій, — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін», — йдеться у повідомленні.

Водночас в оборонному відомстві визнали, що мобілізаційні заходи потребують оновлення.

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«Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває», — зазначили там.

Що кажуть ЗСУ про конфлікт у Львові

У Сухопутних військах України назвали інцидент із ТЦК «нападом на співробітників ТЦК» і «грубим» порушенням закону.

«Факт нападу на українських військовослужбовців, які виконують службові обовʼязки під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України, є грубим порушенням українського законодавства і точно не допомагає Україні перемогти агресора», — заявили у відомстві.

Наразі правоохоронні органи зʼясовують усі обставини події.

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Там пообіцяли, що винні особи понесуть відповідальність відповідно до українського законодавства.

Реакція соцмереж

Українці у Мережі розділилися на два натовпи. Одні заступилися за військових ТЦК і засудили людей, які тягали працівників центру комплектування за одяг. Інша група звинувачує їх у нападі на цивільних та називає це «злочином проти держави».

«а у неділю ця „львівська пані“ вдягне вишиванку та піде до церкви, а після, прийде додому і буде писати коментарі у Фейсбук „бережіть себе, наші захисники, молимось за вас.

А тцк буде відповідати за насилля над людьми у підвалах? Про викрадання людей? Про утримування в неволі? Без медичної допомоги в гірших умовах ніж російських полонених? Я не кажу за військових, які нас захищають. Їм повага і велика шана. А ці нелюди в балаклавах чинять аморально, незаконно і я вважаю теж маю нести за це відповідальність. От тільки це зараз малоймовірно! Мобілізація має проходити адекватно, а не так!

У воюючій країні напад на цивільних з боку військовослужбовців цієї країни — це диверсія та злочин проти держави. Всі, хто нападав на цивільних, задував газом машину, де знаходилися діти, ламав собаці лапу та вчиняв інші злочини, однозначно мають бути встановлені, затримані та притягнуті до відповідальності. Тим, хто це зробив, раджу спростити роботу правоохоронним органам і самим прийти з повинною. Бо якщо людина застосовувала силу проти цивільних, її затримання має бути відповідним до рівня за.

А напад на цивільних не диверсія та злочин проти держави?».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Українці вважають, що, щоб уникнути подібних випадків, потрібно змінювати систему мобілізації населення.

Думки відомих військових про сутичку

Фото: Армія Медіа

Фото: Армія Медіа

Фото: Армія Медіа

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