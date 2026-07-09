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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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«Слава ТЦК»: у Львові учасники нападу на бус військкомату записали відео з вибаченнями

Учасники скандальної сутички у Львові з військовими ТЦК знайшли ветерани. Після цього «бунтівники» публічно перепросили на камеру.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Публічне каяття у Львові: молодики, які перекинули бус ТЦК, записали відео з вибаченнями

Публічне каяття у Львові: молодики, які перекинули бус ТЦК, записали відео з вибаченнями

У Львові хлопців, які вчора «бунтували» проти ТЦК на Сихові, змусили вибачатися на камеру.

Відповідне відео поширили у Мережі.

«Слава ТЦК», — сказали хором вони.

Зазначається, що знайшли «бунтівників» проти ТЦК ветерани.

Повнолітній нападник пообіцяв вступити в лави ЗСУ, а інші неповнолітні принесли публічні вибачення. Ще один хлопець заявив, що він — чинний військовослужбовець, який приїхав у відпустку. Саме його зафіксували камери на капоті буса ТЦК. Він теж попрохав вибачення

Інцидент прокоментував військовий Антон Петрівський, який, схоже, був ініціатором «виховної бесіди»

«Не публікуємо окремі елементи „виховної“ бесіди з цими двома кугутами, щоб ФБ не заблокував… Шукаємо тих, хто здирав форму з військового. Їм буде гірше. Але інакше не можна», — написав Петрівський.

Наскільки такі заяви можливі у правовій державі, і чи не можна їх вважати погрозами і самосудом, у поліції наразі не прокоментували.

Напад на ТЦК у Львові: останні новини

Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував і перекинув автомобіль військових ТЦК. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

Сьогодні поліція прозвітувала, що у Львові затримали одного з учасників нападу на авто ТЦК — ним виявився 23-річний хлопець. Згодом в ОВА пояснили, що правоохоронці вийшли на всіх учасників нападу на військових ТЦК у Львові.

Зауважимо, що президент Зеленський нечасто коментує проблеми з мобілізацію. Проте президент назвав напад на військових ТЦК у Львові «дуже поганою історією» та заявив, що правоохоронці вже розслідують інцидент.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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