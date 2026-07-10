Перекинули авто ТЦК: у Львові затримали ще чотирьох учасників інциденту

СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових у Львові / © Служба безпеки України

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У Львові затримали ще чотирьох учасників нападу на військовослужбовців і правоохоронців, який стався 8 липня.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед затриманих — 21-річний та 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців. За даними слідства, один із них самовільно залишив військову частину.

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У СБУ заявили, що затримані були одними з найактивніших учасників інциденту. Вони нібито блокували рух службового автомобіля військових, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.

СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових у Львові. / © Служба безпеки України

© Служба безпеки України

Наразі фігурантам готують повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

самовільне залишення військової частини або місця служби.

Інцидент стався на проспекті Червоної Калини під час проведення військовими та поліцейськими заходів оповіщення.

Раніше СБУ та Нацполіція затримали ще одного учасника заворушень. За версією слідства, під час інциденту він напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.

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Слідчі дії та оперативні заходи тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників події.

Розслідування проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Напад на ТЦК у Львові — що відомо

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова група людей заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль ТЦК.

Інцидент стався близько 21:30 на проспекті Червоної Калини. За даними Львівського обласного ТЦК та СП, військовослужбовці разом із поліцейськими зупинили для перевірки документів чоловіка 1996 року народження.

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У ТЦК заявили, що від 12 червня 2026 року він перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. Чоловіка затримали та доправили до територіального центру для проходження військово-лікарської комісії.

Після інциденту Львівський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування, щоб перевірити правомірність дій своїх працівників під час затримання військовозобов’язаного.

На подію також відреагували очільник Офісу президента Кирило Буданов і міський голова Львова Андрій Садовий. У Міністерстві оборони заявили, що всі винні та причетні до сутички мають бути встановлені й притягнуті до відповідальності.

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