Никаких шансов на залог: во Львове арестовали троих участников нападения на бус ТЦК

Один из участников конфликта

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Во Львове избрали меры пресечения еще трем участникам конфликта с представителями ТЦК в Сиховском районе города 8 июля.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет. Им избрали содержание под стражей без права внесения залога.

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© Офис Генерального прокурора

По данным прокуратуры, они якобы «организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий» и «лично активно участвовали» в повреждении буса ТЦК — блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже перебросили его.

Еще один 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, словесно оскорбляя.

© Офис Генерального прокурора

Все трое были задержаны без права внесения залога. Задержанным сообщено о подозрениях в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению противоправных действий.

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Напомним, нардеп Тищенко, подозреваемый в требовании 1 млн долларов неправомерной выгоды, внес залог в размере 10 млн грн. А судьи Верховного суда Елениной, подозреваемой в причастности к коррупционным схемам, избрали меру пресечения в виде залога в сумме 3 миллиона гривен

Нападение на ТЦК во Львове: последние новости

Напомним, что вчера, 10 июля, во Львове избрали меру пресечения 23-летнему подозреваемому по этому делу.

Напомним, 8 июля во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных ТЦК. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.

В ОВА отчитались, что правоохранители вышли на всех участников нападения на военных ТЦК во Львове.

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Впоследствии стало известно, что участников конфликта с ТЦК заставили принести извинения на камеру и кричать «Слава ТЦК».

Отметим, что президент Зеленский редко комментирует проблемы с мобилизацией. Однако президент назвал нападение на военных ТЦК во Львове «очень плохой историей» и заявил, что правоохранители уже расследуют инцидент.

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