У Генштабі жорстко відреагували на сутичку з ТЦК у Львові та оголосили про службову перевірку

Реакція Генштабу на сутичку з ТЦК у Львові / © ТСН.ua

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У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на вчорашню сутичку українців з працівниками ТЦК у Львові. Там рішуче засудили випадки нападів на військовослужбовців ТЦК та оцінили такі дії як пряму загрозу обороноздатності країни в умовах війни.

Про це написали у Генеральному штабі.

Генштаб засудив сутичку українців з ТЦК у Львові

Коментуючи події у Львові, військове командування підкреслило, що вони мають ознаки перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану. У Генштабі закликали правоохоронців провести всебічне й неупереджене розслідування для притягнення винних до відповідальності.

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Також у Генштабі призначили службову перевірку щодо правомірності дій самих працівників ТЦК. Якщо правопорушення з їхнього боку виявлять, їх обіцяють покарати за законом.

«Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи».

Також у відомстві уточнили: заходи оповіщення проводять безпосередньо військовослужбовці, багато з яких пройшли фронт, а не цивільні.

Українців закликали зберігати спокій, дотримуватися законів, не піддаватися на провокації та вирішувати будь-які конфлікти виключно в правовому полі.

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Напад на працівників ТЦК у Львові: останні новини

Нагадаємо, 8 липня близько 21:30 у Львові на вулиці Стрийській під час перевірки військово-облікових документів стався інцидент. Військовослужбовці ТЦК та СП спільно з поліцією виявили чоловіка, який із 12 червня 2026 року перебував у розшуку як порушник правил обліку, та доставили його для проходження ВЛК.

Водночас група невідомих осіб заблокувала іншу групу оповіщення, яка залишалася на місці. Нападники поводилися агресивно, суттєво пошкодили службовий автомобіль військових і згодом перекинули його.

Зараз на місці події працює поліція, а в ТЦК заявили, що винні понесуть відповідальність. Також громадян закликали не перешкоджати роботі військовослужбовців і дотримуватися комендантської години.

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