Після нападу на ТЦК у Львові знайшли всіх причетних: що відомо

Поліція / © УНІАН

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Правоохоронці встановили особи всіх учасників нападу на військовослужбовців, який стався у Сихівському районі Львова. Кількох фігурантів уже затримали.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Очільник ОВА подякував працівникам поліції та Служби безпеки України за оперативний розшук правопорушників. Наразі слідчі дії в цій справі тривають.

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Козицький наголосив, що правову оцінку отримають дії кожного учасника інциденту, який порушив законодавство.

«Розслідування триває. Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку», — зазначив він.

Напад на військових ТЦК у Львові — що відомо

Нагадаємо, у Львові на Сихові стався масштабна сутичка — натовп заблокував бус із військовими ТЦК і перекинув службовий автомобіль.

Конфлікт почався через затримання чоловіка, якого розшукували від 12 червня 2026 року. Через це на місці зібралося близько сотні людей, які й перевернули військовий мікроавтобус.

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Раніше ми писали, що у Львові СБУ та Національна поліція протягом доби встановили й затримали 23-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня. Напад стався під час конфлікту, коли натовп заблокував і перевернув автомобіль військовослужбовців.

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