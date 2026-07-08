У Львові натовп перекинув бус військових ТЦК: розгорілася масштабна сутичка (відео)

Конфлікт з ТЦК у Львові

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У Львові на Сихові стався масштабна сутичка — натовп заблокував бус із військовими ТЦК і перекинув службовий автомобіль.

Відео та фото конфлікту поширюють місцеві пабліки.

На кадрах видно десятки людей, які оточили бус і вигукують «ганьба», а найбільш «активні» перевернули авто, прокололи шини та зняли бампер.

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«Автівку ТЦК перекинули. Попередньо, затримали 20-річного хлопця, внаслідок чого, люди оточили машину, прокололи шини і зняли бампер, а потім вже перекинули», — пише один із пабліків «Реальний Львів».

На одному з відео чути, що один із протестувальників каже до працівника ТЦК: «ти маєш двушку доларів з людини».

Працівник ТЦК відповідає: «Чому ви мене звинувачуєте у тому, що я не робив. Я ніколи в житті не брав, принципово. Я принципово пішов служити».

Що розповіли у поліції

Поліця спростували чутки про затримання 20-річного хлопця. За словами правоохоронців, чоловікові було 30 років і він був у розшуку ТЦК.

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Про це повідомила речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко для ТСН.ua.

За її словами, група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року.

«Перехожі почали перешкоджати роботі групи оповіщення, далі кількість людей на місці почала збільшуватися», — зазначила поліцейська.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які забезпечують охорону громадського порядку.

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Вона додала, що на 102 надійшло повідомлення від керівництва ТЦК про конфлікт, пошкодження авто та побиття працівників військкомату. У якому стані постраждалі військові, наразі невідомо.

Офіційної реакції щодо події від Львівського ОТЦК та СП наразі немає.

Що сказав Садовий

Сутичку прокоментував мер Львова Андрій Садовий. Мер Львова розповів, що сьогодні перебував не у Львові, бо працював на Запорізькому напрямку з нашими захисниками.

«Вже повертаюся додому. По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог», — закликав Садовий.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині за добу після мобілізації загадково помер багатодітний батько.

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