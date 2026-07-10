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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

Чоловік відмовився від "бойової" повістки: суд ухвалив несподіване рішення

На Львівщині чоловіка засудили до трьох років тюрми за ухилення від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Повістка

Повістка / © ТСН.ua

У місті Стрий Львівської області 29-річного чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу та засудили до трьох років позбавлення волі. Він пройшов медичну комісію, але відмовився брати «бойову» повістку. Свою провину у залі суду він так і не визнав.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Слідство з’ясувало, що в червні 2024 року чоловік пройшов медичну комісію, яка визнала його повністю здоровим і придатним до служби. Після цього працівники ТЦК хотіли вручити йому «боеву» повістку для відправки у військову частину. Проте чоловік відмовився підписувати документ і не прийшов у військкомат у визначений час.

Під час судового засідання обвинувачений заперечував свою провину та намагався виправдати свої дії.

«Він заявив, що відмовився через свої релігійні переконання, а також наполягав, що військово-лікарську комісію не проходив», — зазначили у прокуратурі.

Прокурори у судовому процесі повністю спростували ці твердження та надали докази проходження медогляду. Стрийський міськрайонний суд підтримав позицію обвинувачення, визнав чоловіка винним у порушенні правил мобілізації та призначив йому реальний термін покарання — три роки ув’язнення. Вирок суду ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, і час від часу адвокати та військовозобов’язані повідомляють у соцмережах про випадки, коли під час перевірки документів застосунок «Резерв+» не відкривається.

Також у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №15387 про правила вручення вимог від ТЦК. Депутати пропонують вважати повістку або вимогу врученою лише тоді, коли людина особисто отримала її в руки. Зараз документ вважається врученим, навіть якщо пошта просто повернула його назад через те, що не змогла знайти адресата.

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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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