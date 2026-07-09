ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
608
Час на прочитання
2 хв

Зеленський вперше прокоментував гучний скандал з ТЦК: що сказав про напад у Львові

Президент назвав напад на військових ТЦК у Львові «дуже поганою історією» і заявив, що правоохоронці вже розслідують інцидент.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський, який зазвичай не коментує гучні скандали з мобілізацією і ТЦК, чи не вперше не залишився осторонь резонансної теми. Глава держави відреагував на гучний скандал у Львові, де натовп перекинув бус і заблокував працівників військкомату.

Про це глава держави сказав під час онлайн розмови з журналістами.

Він визнав, що є «багато запитань» щодо вчорашньої ситуації у Львові — нападу на військовослужбовців ТЦК.

«На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військових. Так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко», — заявив Зеленський.

За його словами, МВС «буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства». Також Зеленський наголосив, що Міністерство оборони «повинно зробити все, що обіцяли», натякаючи на обіцяну реформу мобілізації.

Напад на ТЦК у Львові: останні новини

Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував та перекинув автомобіль військових ТЦК. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

Сьогодні поліція прозвітувала, що у Львові затримали одного з учасників нападу на авто ТЦК — ним виявився 23-річний хлопець.

Зауважимо, що президент Зеленський не часто коментує проблеми з мобілізацію. Минулого разу — і це мабуть перший раз — у січні цього року доручив міністру оборони Михайлу Федорову розв’язати проблему так званої «бусифікації».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
608
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie