Зеленський вперше прокоментував гучний скандал з ТЦК: що сказав про напад у Львові

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський, який зазвичай не коментує гучні скандали з мобілізацією і ТЦК, чи не вперше не залишився осторонь резонансної теми. Глава держави відреагував на гучний скандал у Львові, де натовп перекинув бус і заблокував працівників військкомату.

Про це глава держави сказав під час онлайн розмови з журналістами.

Він визнав, що є «багато запитань» щодо вчорашньої ситуації у Львові — нападу на військовослужбовців ТЦК.

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«На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військових. Так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко», — заявив Зеленський.

За його словами, МВС «буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства». Також Зеленський наголосив, що Міністерство оборони «повинно зробити все, що обіцяли», натякаючи на обіцяну реформу мобілізації.

Напад на ТЦК у Львові: останні новини

Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував та перекинув автомобіль військових ТЦК. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

Сьогодні поліція прозвітувала, що у Львові затримали одного з учасників нападу на авто ТЦК — ним виявився 23-річний хлопець.

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Зауважимо, що президент Зеленський не часто коментує проблеми з мобілізацію. Минулого разу — і це мабуть перший раз — у січні цього року доручив міністру оборони Михайлу Федорову розв’язати проблему так званої «бусифікації».

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