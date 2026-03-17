Пухлина з матки проросла до серця: як у Львові хірурги врятували жінку (фото)

Пацієнтка пані Леся та хірург Юрій Орел / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

52-річна пані Леся ледь не померла через рідкісну патологію, що трапляється лише у 0,4% жінок. Мультидисциплінарна команда львівських лікарів провела складну операцію, видаливши 40-сантиметровий новоутвір і врятувавши життя жінці.

Про це повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

52-річна пані Леся з Яворівського району на Львівщині відчула різке погіршення самопочуття дорогою на роботу до народного дому — з’явилися слабкість і потемніння в очах. Ледь оговтавшись, жінка звернулася до сімейної лікарки. Під час УЗД медики виявили тромб, після чого пацієнтку госпіталізували, а згодом направили до спеціалістів до Львова.

В Університетській лікарні медики встановили наявність новоутворення в матці та тромбоз нижньої порожнистої вени, який сягав серця. Оскільки пацієнтка не мала вигляд, як у онкохворої, і не була виснажена, спершу для неї обрали консервативне лікування як у разі тромбозу. Однак позитивних змін не було. Через складність випадку до лікування долучили мультидисциплінарну команду: судинних і кардіохірургів, онкологів та онкогінекологів.

«Тоді стало зрозуміло, що мова йде про пухлинний процес. Тож ми вирішили робити операцію. Вона мала бути складна, тому що сам утвір, який поширювався по вені, не був фіксований до її стінки. І він міг при маніпуляціях в будь-який момент відірватися, попасти в серце і пацієнтка би померла», — розповів судинний хірург, професор Юрій Орел.

Перед хірургами стояло завдання видалити пухлину в матці разом із її поширенням у нижній порожнистій вені, яке доходило до діафрагми та майже сягало правого передсердя.

До операції залучили кардіохірурга Дмитра Бешлея. Через невеликий доступ у грудній клітці він виділив і обійшов нижню порожнисту вену в місці її впадіння в серце, щоб контролювати ситуацію під час втручання. Це дозволило уникнути відриву утворення. У результаті лікарі видалили матку разом із пухлиною, а також пухлинний тромб завдовжки близько 40 см, який доходив до правого передсердя.

Найкритичніший етап операції — видалення тромбу, адже в цей момент припиняється кровотік із нижньої частини тіла до серця, і пацієнт фактично опиняється між життям і смертю. Тому результат залежить від швидкої та злагодженої роботи всієї команди.

«Складність операції полягає у тому, що в нижній порожнистій вені є великий кровоплин. Коли ми відкриваємо цю судину, є великий ризик кровотечі, оскільки в неї впадають додаткові гілки. І при видаленні пухлинного тромбу є велика ймовірність великої крововтрати, яку швидко потрібно повернути назад», — пояснив Бешлей.

Момент операції, яку провели пані Лесі / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Під час втручання пацієнтці переливали донорську кров, а також застосовували апарат реінфузії, який очищує і повертає власну кров людини назад у кровотік.

«Завдяки професіоналізму лікарів вдалося видалити новоутвір, пухлинний тромб і відновити прохідність у нижній порожнистій вені. Пацієнтка не мала ускладнень, швидко реабілітувалась і повернулась до життя«, — розповів кардіохірург.

Подальші дослідження показали, що у жінки була лейоміома — доброякісна пухлина матки, яка поширилася у вену. Хоч сама лейоміома є доволі поширеним захворюванням, такі ускладнення трапляються вкрай рідко — лише у 0,25 — 0,4% випадків.

Зображення пухлини, яка дісталася до серця / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Після операції пані Леся швидко відновилася, повернулася до звичного життя, приймає необхідні ліки та регулярно проходить обстеження. Лікарі наголошують: саме системні огляди можуть допомогти виявити подібні новоутворення на ранніх стадіях.

