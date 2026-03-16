ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2405
Час на прочитання
1 хв

У Львові пролунав сильний вибух: що відомо (відео)

У Львові пролунав вибух, після чого на одній зі стоянок загорівся автобус.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Львові пролунав вибух, після якого на одній зі стоянок загорівся автобус

У Львові пролунав вибух, після якого на одній зі стоянок загорівся автобус / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові пролунав вибух, після якого виникла пожежа та загорівся автобус.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив інформацію про інцидент та зазначив, що пожежа сталася на одній зі стоянок.

«У Львові пролунав вибух. За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає», — повідомив він.

У Львові пролунав вибух, після якого на одній зі стоянок загорівся автобус. / © ДСНС

Згодом у ДСНС уточнили, що коли рятувальники прибули на місце, автобус уже був повністю охоплений вогнем. Пожежу вдалося ліквідувати о 22:14.

За даними рятувальників, внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie