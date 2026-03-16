У Львові пролунав сильний вибух: що відомо (відео)
У Львові пролунав вибух, після чого на одній зі стоянок загорівся автобус.
У Львові пролунав вибух, після якого виникла пожежа та загорівся автобус.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив інформацію про інцидент та зазначив, що пожежа сталася на одній зі стоянок.
«У Львові пролунав вибух. За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає», — повідомив він.
Згодом у ДСНС уточнили, що коли рятувальники прибули на місце, автобус уже був повністю охоплений вогнем. Пожежу вдалося ліквідувати о 22:14.
За даними рятувальників, внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.