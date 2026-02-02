Серце не витримало за синів на фронті: у Львові хірурги врятували батька двох захисників

Ігор Коверко, якому зробили пересадку серця у Львові / © Перше медичне об'єднання Львова

Житель Львівської області Ігор Коверко жив молитвами за синів, що боронять Україну, аж поки його власне серце не дало збій. Після критичного інфаркту чоловіка врятувала лише термінова пересадка у львівському Центрі трансплантології.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

56-річний Коверко до повномасштабної війни майже не стикався з проблемами зі здоров’ям і рідко звертався до лікарів. Усе змінилося тоді, коли війна торкнулася його родини. Обидва сини пана Ігоря нині служать у Збройних силах, і щоденне очікування новин із фронту стало для батька важким випробуванням.

У батька військових стався інфаркт — серце працювало на 20%

Одного разу молодший син тривалий час не виходив на зв’язок, перебуваючи в напівоточенні. Коли ж він нарешті зателефонував, здавалося, що напруга спала і найстрашніше вже позаду. Проте вже за два дні у батька захисника стався інфаркт. Це трапилося символічно й трагічно — у третю річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2025 року.

Подальше ретельне обстеження показало критичний стан серця: після інфаркту воно було майже повністю зношене й працювало лише на 20% від норми. Єдиним шансом залишалася трансплантація. Влітку пана Ігоря внесли до листа очікування на донорський орган. Необхідність пересадки він сприйняв спокійно — без паніки й страху. Чоловік читав історії інших пацієнтів, які живуть із пересадженим серцем, довіряв лікарям і покладався на Бога.

Пересадка серця

Через пів року очікування з’явився донор, і 17 січня кардіохірурги Центру трансплантології провели операцію, замінивши зношене серце пана Ігоря на нове.

Першу добу після втручання пацієнт перебував у відділенні інтенсивної терапії кардіохірургічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона. Сучасні наркозно-дихальні апарати та монітори, отримані медзакладом у межах польсько-української транскордонної співпраці, дозволили забезпечити високий рівень післяопераційного догляду.

Операція з пересадки серця / © Перше медичне об'єднання Львова

Нині чоловік почувається добре, а нове серце працює стабільно. Пан Ігор щиро вдячний родині донора та медикам за врятоване життя.

«Трансплантація — мій шанс знову бути поруч із дітьми, дочекатися онуків і повернутися до нормального життя», — сказав пацієнт.

Медики і пацієнти львівського Центру трансплантології / © Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, раніше львівські кардіохірурги провели унікальну для України операцію, врятувавши 20-річного Віталія Даца. Через вірусну інфекцію вроджена вада серця хлопця переросла у критичну патологію, а встановлений раніше дефібрилятор виявився несправним і лише погіршив стан. Перше донорське серце, пересаджене медиками, не прижилося і зупинилося вже за годину. Протягом 52 год. пацієнт перебував на апараті ЕКМО, аж поки дивом не знайшовся другий донор. Друга пересадка поспіль пройшла успішно, і наразі серце юнака працює стабільно.