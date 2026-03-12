На Львівщині жінці віддали 127 тисяч гривень: що вона вигадала

Жінка вигадала шахрайську схему / © iStock

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок місцевій жительці, яка організувала схему обману в мережі Telegram. Жінка, вдаючи із себе турагента, виманила у потерпілої значну суму грошей, навіть не плануючи бронювати відпочинок.

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка вигадала хитру схему заробітку

Історія почалася наприкінці січня 2025 року. Обвинувачена спілкувалась з майбутньою жертвою в месенджері Telegram. Використовуючи довіру потерпілої та обіцяючи організувати незабутній тур до Єгипту, «менеджерка» почала виставляти рахунки.

Гроші надходили декількома транзакціями протягом трьох місяців на банківський рахунок ФОП обвинуваченої:

Лютий 2025: платежі від 3000 до 30 000 грн.

Березень 2025: одноразовий переказ на суму 60 000 грн .

Квітень 2025: «фінальні» внески по 11 000 грн.

Загалом потерпіла перерахувала 127 400 гривень. Однак, щойно суму було отримано, «турменеджерка» зникла, а обіцяна подорож виявилася вигадкою.

Жінка вину визнала повністю

Суд розглядав справу в спрощеному порядку. Це означає, що обвинувачена беззаперечно визнала свою провину, не оскаржувала жодного факту, встановленого слідством, і погодилася на розгляд справи без її присутності.

Суд врахував, що жінка:

Вперше притягується до відповідальності.

Має незакінчену вищу освіту та офіційно не працевлаштована.

Повністю визнала провину та щиро розкаялася.

Вирок суду

Попри значну суму збитків, дії кваліфікували за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Рішення суду: