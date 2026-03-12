- Дата публікації
Львів
На Львівщині жінці віддали 127 тисяч гривень: що вона вигадала
Жителька Городка ошукала клієнтку на 127 тисяч гривень під приводом продажу туру. Подробиці вироку суду та поради, як не стати жертвою туристичних шахраїв.
Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок місцевій жительці, яка організувала схему обману в мережі Telegram. Жінка, вдаючи із себе турагента, виманила у потерпілої значну суму грошей, навіть не плануючи бронювати відпочинок.
Про це йдеться у вироку суду.
Жінка вигадала хитру схему заробітку
Історія почалася наприкінці січня 2025 року. Обвинувачена спілкувалась з майбутньою жертвою в месенджері Telegram. Використовуючи довіру потерпілої та обіцяючи організувати незабутній тур до Єгипту, «менеджерка» почала виставляти рахунки.
Гроші надходили декількома транзакціями протягом трьох місяців на банківський рахунок ФОП обвинуваченої:
Лютий 2025: платежі від 3000 до 30 000 грн.
Березень 2025: одноразовий переказ на суму 60 000 грн.
Квітень 2025: «фінальні» внески по 11 000 грн.
Загалом потерпіла перерахувала 127 400 гривень. Однак, щойно суму було отримано, «турменеджерка» зникла, а обіцяна подорож виявилася вигадкою.
Жінка вину визнала повністю
Суд розглядав справу в спрощеному порядку. Це означає, що обвинувачена беззаперечно визнала свою провину, не оскаржувала жодного факту, встановленого слідством, і погодилася на розгляд справи без її присутності.
Суд врахував, що жінка:
Вперше притягується до відповідальності.
Має незакінчену вищу освіту та офіційно не працевлаштована.
Повністю визнала провину та щиро розкаялася.
Вирок суду
Попри значну суму збитків, дії кваліфікували за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Рішення суду:
Визнати жінку винною.
Призначити покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк 1 рік і 6 місяців.