У Львові провели унікальну операцію на серці: що відомо

Операцію проводили інтервенційні кардіохірурги Дмитро Беш та Кшиштоф Пуйдак

Реклама

У Львові в лікарі Клініки серця і судин Університетської вдруге в Україні виконали операцію, яка відновлює кровотік у серці без розрізу грудної клітки. Раніше таку процедуру проводили в Одесі.

Про це повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Пацієнт, 74-річний Кшиштоф Савчук із Варшави, приїхав в Україну за коханою і вже понад 10 років живе тут. Він працював інженером, а на пенсії займався садівництвом і розведенням курей. Після інфаркту та стандартного стентування почав відчувати слабкість і задишку. Медики запропонували йому сучасну методику, яка особливо ефективна при кальцифікованих судинах.

Реклама

«Стандартні методи можуть бути малоефективними для пацієнтів із сильно кальцифікованими судинами, — пояснив керівник Клініки серця і судин Дмитро Беш. — Орбітальна атеректомія дозволяє безпечно сточити кальцій і ефективно встановити стент».

Процедура триває близько години. Через катетер у судину пацієнта вводять спеціальний алмазний бур, який описує коло і сточує кальцій на мікрочастинки.

Уже за два дні Кшиштоф зміг повернутися додому, щоб продовжувати доглядати курей і садити помідори.

Операцію проводили інтервенційні кардіохірурги Дмитро Беш та Кшиштоф Пуйдак (Німеччина), який також передав лікарні сучасне обладнання для оптичної когерентної томографії. Воно допоможе покращити ефективність стентування та віддалені результати втручання.

Реклама

Раніше у Львові медики за допомогою ШІ знищили метастази у печінці пацієнтки.