У Львові 16-річний хлопець впав в кому після звичайної застуди: подробиці (фото)

У Львові 16-річний підліток після свого дня народження потрапив до коми через критичне скупчення гною у мозку.

Про це повідомили у дитячій лікарні Святого Миколая у Facebook.

За інформацією медзакладу, юнак, тиждень тому переніс легку вірусну інфекцію з високою температурою та головним болем. Наступного ранку після святкування 16-річчя його мати знайшла хлопця непритомним і одразу викликала швидку допомогу.

«Пацієнт поступив до нас у стані глибокої коми. За даними КТ в дитини була емпієма, тобто масивне скупчення гною над правою півкулею головного мозку. Ми провели оперативне втручання, дренувавши вміст емпієми, тобто забрали гній з мозку», — розповів нейрохірург лікарні Святого Миколая Юрій Кузьмінський.

Дослідження причин критичного стану показало, що все почалося зі звичайного синуситу — запалення приносових пазух, яке виникло як ускладнення після застуди. Через порушення відтоку слизу утворився гній, що поширився у мозок та очні ямки.

Після нейрохірургічної операції отоларингологи очистили гайморові та фронтальні пазухи, а офтальмологи видалили гній з очних ямок, аби запобігти втраті зору.

«Хлопець провів три тижні у відділенні реанімації, з них два тижні на штучній вентиляції легень. Кожен день вимагав злагодженої роботи анестезіологів, нейрохірургів, ЛОРів, офтальмологів та фізичних терапевтів. Лише комплексна робота дала результат», — зазначила анестезіологиня Наталя Курілець.

Стан юнака стабілізувався, загроза життю минула. Спочатку лівий бік тіла була паралізованим, проте завдяки фізичній терапії та власним зусиллям хлопець поступово відновив рухливість і знову почав самостійно ходити.

«Слава Богу, кома не залишила ускладнень: Олексій розмовляє, самостійно пересувається, не має проблем з ковтанням, харчуванням та парезів кінцівок», — підсумувала завідувачка отоларингологічного відділення Тетяна Заброварна.

