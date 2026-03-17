Частина Львова залишилась без газу: понад тисячу абонентів відключено

Газ / © pexels.com

Реклама

У ніч на 17 березня у Львові та прилеглих населених пунктах без газопостачання залишилися понад 1450 абонентів. Причиною стала пожежа на газорозподільному пункті на вулиці Поліській.

Про це повідомляє Galinfo.

Займання виникло ввечері 16 березня близько 23:05. Через інцидент фахівці були змушені оперативно припинити подачу газу для забезпечення безпеки та проведення ремонтних робіт.

Реклама

Відключення торкнулося району Галицького перехрестя у Львові, зокрема вулиці Богдана Хмельницького та прилеглих територій. Також без газу залишилися мешканці сіл Малехів і Дубляни Львівської громади.

Загалом зафіксовано припинення газопостачання для 1452 абонентів.

На місці працюють аварійні бригади Львівської філії «Газмереж», які займаються відновленням системи та поступовим підключенням споживачів.

Паралельно відповідні служби провели заміри стану довкілля — радіаційний фон у нормі та становить від 9 до 14 мкР/год.

Реклама

Нагадаємо, 16 березня у Львові пролунав вибух, після чого на одній зі стоянок загорівся автобус.