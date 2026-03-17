Опухоль из матки проросла к сердцу: как во Львове хирурги спасли женщину (фото)

Пациентка пани Леся и хирург Юрий Орел

52-летняя Леся едва не умерла из-за редкой патологии, которая случается только у 0,4% женщин. Мультидисциплинарная команда львовских врачей провела сложную операцию, удалив 40-сантиметровое новообразование и спася жизнь женщине.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

52-летняя Леся из Яворивского района Львовской области почувствовала резкое ухудшение самочувствия по дороге на работу в народный дом — появились слабость и потемнение в глазах. Едва придя в себя, женщина обратилась к семейному врачу. Во время УЗИ медики обнаружили тромб, после чего пациентку госпитализировали, а затем направили к специалистам во Львов.

В Университетской больнице медики установили наличие новообразования в матке и тромбоз нижней полой вены, который достигал сердца. Поскольку пациентка не выглядела, как онкобольная, и не была истощена, сначала для нее выбрали консервативное лечение как в случае тромбоза. Однако положительных изменений не было. Из-за сложности случая к лечению подключили мультидисциплинарную команду: сосудистых и кардиохирургов, онкологов и онкогинекологов.

«Тогда стало понятно, что речь идет об опухолевом процессе. Поэтому мы решили делать операцию. Она должна была быть сложная, потому что само образование, которое распространялось по вене, не было фиксировано к ее стенке. И оно могло при манипуляциях в любой момент оторваться, попасть в сердце и пациентка бы умерла», — рассказал сосудистый хирург, профессор Юрий Орел.

Перед хирургами стояла задача удалить опухоль в матке вместе с ее распространением в нижней полой вене, которое доходило до диафрагмы и почти достигало правого предсердия.

К операции привлекли кардиохирурга Дмитрия Бешлея. Через небольшой доступ в грудной клетке он выделил и обошел нижнюю полую вену в месте ее впадения в сердце, чтобы контролировать ситуацию во время вмешательства. Это позволило избежать отрыва образования. В результате врачи удалили матку вместе с опухолью, а также опухолевый тромб длиной около 40 см, который доходил до правого предсердия.

Самый критический этап операции — удаление тромба, ведь в этот момент прекращается кровоток из нижней части тела к сердцу, и пациент фактически оказывается между жизнью и смертью. Поэтому результат зависит от быстрой и слаженной работы всей команды.

"Сложность операции заключается в том, что в нижней полой вене есть большой кровоток. Когда мы открываем этот сосуд, есть большой риск кровотечения, поскольку в него впадают дополнительные ветви. И при удалении опухолевого тромба есть большая вероятность большой кровопотери, которую быстро нужно вернуть обратно», — пояснил Бешлей.

Момент операции, которую провели пани Лесе

Во время вмешательства пациентке переливали донорскую кровь, а также применяли аппарат реинфузии, который очищает и возвращает собственную кровь человека обратно в кровоток.

«Благодаря профессионализму врачей удалось удалить новообразование, опухолевый тромб и восстановить проходимость в нижней полой вене. Пациентка не имела осложнений, быстро реабилитировалась и вернулась к жизни«, — рассказал кардиохирург.

Дальнейшие исследования показали, что у женщины была лейомиома — доброкачественная опухоль матки, которая распространилась в вену. Хотя сама лейомиома является довольно распространенным заболеванием, такие осложнения случаются крайне редко — лишь в 0,25 — 0,4% случаев.

Изображение опухоли, которая добралась до сердца

После операции пани Леся быстро восстановилась, вернулась к привычной жизни, принимает необходимые лекарства и регулярно проходит обследования. Врачи отмечают: именно системные осмотры могут помочь выявить подобные новообразования на ранних стадиях.

