У Львові працівник ТЦК відгамселив чоловіка до перелому і тепер піде під суд (фото)

Працівники ДБР передали до суду справу щодо військового ТЦК, який побив цивільного / © Державне бюро розслідувань

ДБР завершило розслідування інциденту у Львові, де працівник ТЦК та СП застосував силу до 56-річного чоловіка. Конфлікт під час перевірки документів закінчився для потерпілого переломом плеча та лікарнею.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця Шевченківського районного ТЦК у Львові.

За даними слідства, під час перевірки документів в одному з районів міста співробітники ТЦК зупинили 56-річного місцевого мешканця. Між сторонами виникла суперечка, під час якої один із військових застосував фізичну силу та вдарив чоловіка.

Після інциденту працівники ТЦК тримали цивільного за руки та силоміць посадили його до службового авто. Водночас, як зазначається, військовий не ввімкнув портативний відеореєстратор, яким був оснащений.

«Під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом бугристості лівої плечової кістки. Травма належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості», — зазначили в ДБР.

Військового обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Працівник ДБР та військовослужбовець ТЦК, який побив чоловіка / © Державне бюро розслідувань

До слова, раніше Верховний Суд остаточно підтвердив вирок працівнику Золочівського ТЦК на Львівщині Богдану О., який незаконно мобілізував 44-річного Володимира Маліцького. Попри те, що чоловік був єдиним опікуном лежачого батька з I групою інвалідності, посадовець ігнорував документи в особовій справі та відправив військовозобов’язаного на полігон. Через це старенький батько залишився вдома сам без догляду, поки на сполох не забили сусіди. Після розголосу Маліцького демобілізували, а військового за перевищення повноважень оштрафували.