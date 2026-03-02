Хлопчик ковтнув засіб для чищення жиру: у Львові 2 роки рятували дитину (фото)

Рентгенобстеження стравоходу після одужання хлопчика та анестезіологиня Віра Приймакова / © Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит»

Реклама

Трирічний хлопчик випадково ковтнув засіб для чищення жиру, що призвело до опіку та критичного звуження стравоходу. Протягом двох років команда львівських хірургів боролася за те, щоб малюк знову міг їсти самостійно.

Про це повідомив «Центр дитячої медицини. Лікарня „Охматдит“.

Команда торакальних хірургів «Центру дитячої медицини» врятувала трирічну дитину, яка випадково проковтнула агресивну хімічну речовину та отримала важкий опік стравоходу. Лікування тривало близько двох років. Як з’ясувалося, малюк випив засіб для очищення побутової техніки від жиру.

Реклама

Після отруєння хлопчика у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні: він не міг самостійно їсти, страждав від сильного болю, блювання та постійної слинотечі. Малюка терміново госпіталізували до реанімації.

Через серйозне ураження стравоходу та неможливість нормального харчування лікарі провели операцію — встановили гастростому. Це дало змогу забезпечити дитині повноцінне харчування, не навантажуючи пошкоджений орган, і стабілізувати її стан.

Згодом у хлопчика сформувався критичний стеноз — різке звуження стравоходу, що повністю унеможливило приймання їжі через рот.

Після консультацій мультидисциплінарна команда вирішила провести серію малоінвазивних процедур — балонних дилатацій, під час яких звужену ділянку поступово розширювали ендоскопічно, без розрізів.

Реклама

«Це була складна, тривала та поетапна робота, але завдяки злагодженим діям команди нам вдалося уникнути великої травматичної операції», — зазначив керівник Клініки торакальної хірургії та реконструктивної урології у дітей лікарні «Охматдит» «Центру дитячої медицини» Олег Ленів.

Торакальний хірург Олег Ленів / © Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит»

Нині маленький пацієнт уже їсть самостійно, добре розвивається, почувається задовільно і щодня тішить лікарів усмішкою.

До лікування були залучені торакальні хірурги, анестезіологи, рентгенологи та медсестри, які постійно спостерігали за станом хлопчика.

Рентгенобстеження стравоходу після одужання хлопчика / © Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит»

Анестезіологиня Віра Приймакова / © Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит»

Медики також звернулися до батьків із проханням бути особливо уважними: зберігати побутову хімію в недоступних для дітей місцях і негайно звертатися до лікарні у разі проковтування небезпечних речовин або сторонніх предметів.

Реклама

До слова, у Львові школяр під час уроку випадково вдихнув ковпачок від ручки, який намертво застряг у бронху. Через сильний набряк та гладку поверхню пластику лікарі не змогли дістати його ендоскопічно протягом 4 год., тому були змушені провести складну відкриту операцію на грудній клітці. Хлопчика врятували.