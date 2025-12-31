- Дата публікації
У Львові медики видалили небезпечну пухлину з мозку 2-місячного немовляти — деталі
У Львові нейрохірурги врятували 2-місячну Олівію з пухлиною у мозку.
У Львові медики видалили пухлину у правому боковому шлуночку мозку двомісячної дитини.
Про це повідомляє Західноукраїнський спеціалізований центр дитячої медицини, де і провели операцію.
У двомісячної Олівії з Рівного виявили пухлину у правому боковому шлуночку мозку. Дитина потребувала складного нейрохірургічного втручання.
Команда нейрохірургів успішно провела операцію: новоутвір вдалося повністю видалити, зберігши життя та здоров’я дитини.
За словами медиків, видалення пухлини у такої малесенької пацієнтки (а на той момент Олівія важила близько 6 кг) саме по собі є надзвичайно ризикованим.
«Утворення розташовувалося в зоні судинного сплетення з високим кровопостачанням, а отже, з високим ризиком значної крововтрати. До того ж пухлина була близько до ділянки, відповідальної за рухи. Тому операція вимагала максимальної точності та ретельної підготовки», — розповів керівник Клініки дитячої нейрохірургії Михайло Ловга.
Перед хірургічним втручанням медики підготували запас крові, спеціальні гемостатичні матеріали, а також попереджено суміжних фахівців, які могли знадобитися у разі масивної кровотечі.
«Це була зовсім не типова, м’яко кажучи, операція з видалення пухлини», — зазначив Михайло Ловга.
Втручання тривало довше, ніж зазвичай: лікарям доводилося поетапно зупинятися, контролюючи крововтрату, та надзвичайно обережно видаляти утвір, щоб не пошкодити рухові зони мозку. Такі операції можливі лише за наявності інтраопераційного моніторингу та злагодженої роботи висококваліфікованої команди — нейрохірургів, нейрофізіологів, анестезіологів і операційних медсестер.
За словами мами маленької Олівії, донечка уже добре їсть, смокче кулачки, агукає та багато сміється.
«Усі навички, які були до операції, повернулися, а також з’явилися нові, відповідно до віку. Ми безмежно щасливі й вдячні лікарям за врятоване життя нашої донечки», — ділиться емоціями молода мама.
