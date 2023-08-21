У Львові та області раптово зникло світло: причина

Електропостачання у місті уже відновили.
У Львові та області у понеділок, 21 серпня, раптово зникла електрика. Відключення світла тривало недовго.
Про це повідомили в "Львівобленерго".
У компанії підтвердили, що у Львові та області в понеділок, 21 серпня, раптово зникло світло, проте через короткий час електропостачання було відновлено.
У "Львівобленерго" зазначили, що це було пов'язано із вимкненням у мережах НЕК "Укренерго".
"Короткочасне відключення електроенергії у Львові та області сьогодні пов'язане із вимкненням в мережах НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.
Там також додали, що якщо і досі немає світла, то варто звертатись на гарячу лінію обленерго.
Нагадаємо, у Львові та області 14 серпня також ненадовго зникло світло. Тоді виявилось, що водій комбайна випадково знеструмив регіон.
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