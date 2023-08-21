Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові та області раптово зникло світло: причина

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
477
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові та області раптово зникло світло: причина

У Львові та області ненадовго зникло світло/ Фото: Unsplash

Електропостачання у місті уже відновили.

У Львові та області у понеділок, 21 серпня, раптово зникла електрика. Відключення світла тривало недовго. 

Про це повідомили в "Львівобленерго". 

У компанії підтвердили, що у Львові та області в понеділок, 21 серпня, раптово зникло світло, проте через короткий час електропостачання було відновлено. 

У "Львівобленерго" зазначили, що це було пов'язано із вимкненням у мережах НЕК "Укренерго". 

"Короткочасне відключення електроенергії у Львові та області сьогодні пов'язане із вимкненням в мережах НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні. 

Там також додали, що якщо і досі немає світла, то варто звертатись на гарячу лінію обленерго. 

Нагадаємо, у Львові та області 14 серпня також ненадовго зникло світло. Тоді виявилось, що водій комбайна випадково знеструмив регіон.

Читайте також:

Електроблоки АЕС відремонтують до холодів, - Енергоатом

Електроблоки АЕС відремонтують до холодів, - Енергоатом

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
477
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація