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У Львові любитель РФ став топчиновником міськради: називав львів'ян "холуями" і мріяв про "Галицьку республіку" - ЗМІ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові любитель РФ став топчиновником міськради: називав львів'ян "холуями" і мріяв про "Галицьку республіку" - ЗМІ

Затримання топчиновника Львівської міської ради / Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Топчиновник виявився не лише любителем корупції, а й фанатом Росії.

У Львові СБУ затримала під час отримання хабаря тимчасово виконуючого обов'язки керівника управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Георгія Корнєєва. Та на цьому скандал не закінчився: виявилось, що топчиновник обзивав львів'ян "холуями та пристосуванцями" та мріяв про "Галицьку республіку". 

Про це пише zaxid.net

За даними журналістів, вони знайшли відео, на якому Корнєєв на початку 2015 року спілкувався із російськими пропагандистами. Тоді він ще був студентом Львівської політехніки. На кадрах, які відшукали львівські журналісти, теперішній топчиновник Львівської міської ради розповідає про ситуацію у Львові та "розчарування новою владою".

Корнєєв через патріотизм ображає львів'ян, називаючи їх "холуями та пристосуванцями". Також він говорить, що нібито частина людей у Львові не проти створення так званої "Галицької республіки", на кшталт фейкових "Л/ДНР". Він також просуває російські ідеї щодо "федералізації України". 

"Ті, хто вчора святкував 9 травня і дарував квіти ветеранам, сьогодні це все перетворилось на холуйство. Західну Україну можна зрозуміти, вона була завжди такою – націоналістичною, оце і це і є управа, це холуйство", - каже 2015 року майбутній топчиновник Львівської міської ради. 

Також журналісти проаналізували дописи у соцмережах підозрюваного у корупції топчиновника Львівської міської ради. Після Революції гідності він співчував одеським сепаратистам та ймовірно притримувався комуністичних поглядів. 

Допис майбутнього топчиновника Львівської міської ради / © zaxid.net
Допис майбутнього топчиновника Львівської міської ради / Фото: zaxid.net
Допис майбутнього топчиновника Львівської міської ради / © zaxid.net
Допис майбутнього топчиновника Львівської міської ради / Фото: zaxid.net
Допис майбутнього топчиновника Львівської міської ради / © zaxid.net
Допис майбутнього топчиновника Львівської міської ради / Фото: zaxid.net
Дописи майбутнього топчиновника Львівської міської ради / © Zahid.net
Дописи майбутнього топчиновника Львівської міської ради / Фото: Zahid.net

Нагадаємо, у Львівській міській раді СБУ провела обшуки та затримала топчиновника - виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР.  Його підозрюють в отриманні хабарів під час війни.

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Дата публікації
Перегляди
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