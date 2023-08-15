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Комбайнер під час жнив повністю знеструмив Львів та область: що сталось

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Марія БойкоМарія Бойко
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Комбайнер під час жнив повністю знеструмив Львів та область: що сталось

Комбайн випадково знеструмив Львівщину / Фото: pixabay.com

У Львові та області світла не було 9 хвилин.

У Львівській області водій сільськогосподарської техніки залишив обласний центр та область без електрики. Сталось це через пошкодження високовольтної лінії. 

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". 

Так, 14 серпня у Львові та області ненадовго зникла електрика. Уже через кілька хвилин світло знову ввімкнули. У "Львівобленерго" пояснювали це збоєм у мережі НЕК "Укренерго"

"Вчора, 14 серпня, зафіксовано технічне ускладнення в роботі лінії 330 кВ у Львівській області. Через 9 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі. Причина ускладнення – порушення правил безпеки водієм сільгосптехніки, який працював біля лінії", - уточнили в НЕК "Укренерго". 

Видання zaxid.net повідомило, що збій стався через те, що водій комбайна під час жнив випадково зачепив високовольтну лінію. 

Нагадаємо, у частині Львова та області раптово зникло світло

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Дата публікації
Перегляди
625
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