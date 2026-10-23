Під час пограбування магазину у Львові чоловік злякався продавчині та втік: що було далі

Чоловік намагався пограбувати магазин «Овочі та фрукти»

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Залізничний районний суд Львова виніс вирок Олександрові Кулаку за розбійний напад у магазині «Овочі та фрукти». Чоловік зайшов до приміщення, почав стріляти в полицю та вимагати гроші, проте злякався погроз продавчині.

Про це пише Zaxid.net.

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За скоєне суд призначив йому п’ять років за ґратами, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на три роки.

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За матеріалами справи, інцидент стався 17 травня 2026 року близько 18:00 у магазині «Овочі та фрукти» на вул. Кульчицької, 4 у Львові. Чоловік у балаклаві та з пневматичним пістолетом зайшов до магазину, вистрілив у полицю з продуктами та вимагав гроші з каси.

У відповідь продавчиня сказала, що викличе поліцію, після чого грабіжник втік.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся, відшкодував збитки та просив суворого його не карати через стан здоров’я.

Суддя Андрій Кирилюк визнав Олександра Кулака винним у розбої (ч. 4 ст. 187 ККУ) та призначив п’ять років ув’язнення без конфіскації майна, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на три роки.

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Також суд зобов’язав із застави в розмірі 302,8 тис. грн переказати 100 тис. грн на ЗСУ. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив продавчиню магазину, яка намагалася завадити крадіжці. Зловмисник вибив ногами двері та втік із товаром, але невдовзі був затриманий оперативниками.

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