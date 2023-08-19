Скандальний блогер, який провокував бійців ЗСУ, вийшов із СІЗО

Мар'ян Чава заплатив заставу і вийшов на волю.
На Львівщині скандального дрогобицького блогера Мар’яна Чаву, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, випустили із СІЗО.
Про це повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко, передає "Суспільне".
40-річний Мар'ян Чава вніс 214 720 гривень застави і вийшов на волю.
Скандал з дрогобицьким "блогером"
Нагадаємо, Чава став відомий після скандального інциденту в Дрогобичі у червні 2023 року. Він підійшов до представників ТЦК та СП, коли ті роздавали повістки. Чава вигукував їм, що "війни офіційно немає", та провокував на конфлікт.
Як виявилося, працівники ТЦК – це військовослужбовці, які отримали поранення на фронті та були переведені до військкомату. Один із воїнів, на яких накинувся блогер, на війні втратив сина. Інший – 23-річний Артем Бєлоусов – воював від 18 років. На фронті хлопець втратив око та має другу групу інвалідності. Після цього його перевели на роботу до військкомату.
Після цього Чаву затримали за підозрою у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ст.114-1 КК України), образі честі та гідності, погрозах військовослужбовцю (ч.1 ст.435-1 КК України), виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
Спочатку "блогерові" суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте прокуратура подала апеляцію, і Чаву відправили за ґрати з можливістю внесення застави.
Хто такий Мар'ян Чава
Мар'ян Чава називає себе правозахисником, адвокатом і блогером, веде власний YouTube-канал. Він опублікував десятки відео, в яких цькує військових та поліцейських.
Також Мар'ян Чава є прихильником теорій змов та антивакцинатором.