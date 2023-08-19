Скандальний блогер, який провокував бійців ЗСУ, вийшов із СІЗО

На Львівщині скандального дрогобицького блогера Мар’яна Чаву, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, випустили із СІЗО.

Про це повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко, передає "Суспільне".

40-річний Мар'ян Чава вніс 214 720 гривень застави і вийшов на волю.

Скандал з дрогобицьким "блогером"

Нагадаємо, Чава став відомий після скандального інциденту в Дрогобичі у червні 2023 року. Він підійшов до представників ТЦК та СП, коли ті роздавали повістки. Чава вигукував їм, що "війни офіційно немає", та провокував на конфлікт.

На Львівщині блогер провокував поранених бійців ЗСУ, які роздавали повістки на вулиці

Як виявилося, працівники ТЦК – це військовослужбовці, які отримали поранення на фронті та були переведені до військкомату. Один із воїнів, на яких накинувся блогер, на війні втратив сина. Інший – 23-річний Артем Бєлоусов – воював від 18 років. На фронті хлопець втратив око та має другу групу інвалідності. Після цього його перевели на роботу до військкомату.

Після цього Чаву затримали за підозрою у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ст.114-1 КК України), образі честі та гідності, погрозах військовослужбовцю (ч.1 ст.435-1 КК України), виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Спочатку "блогерові" суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте прокуратура подала апеляцію, і Чаву відправили за ґрати з можливістю внесення застави.

Хто такий Мар'ян Чава

Мар'ян Чава називає себе правозахисником, адвокатом і блогером, веде власний YouTube-канал. Він опублікував десятки відео, в яких цькує військових та поліцейських.

Також Мар'ян Чава є прихильником теорій змов та антивакцинатором.