Во Львове и области внезапно исчез свет: причина

Электроснабжение в городе уже возобновлено.

Во Львове и области в понедельник, 21 августа, внезапно исчезло электричество. Отключение света длилось недолго.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

В компании подтвердили, что во Львове и области в понедельник, 21 августа, внезапно исчез свет, однако через короткое время электроснабжение было восстановлено.

В "Львовоблэнерго" отметили, что это было связано с отключением в сетях НЭК "Укрэнерго".

"Кратковременное отключение электроэнергии во Львове и области сегодня связано с выключением в сетях НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что если до сих пор нет света, то следует обращаться на горячую линию облэнерго.

Напомним, во Львове и области 14 августа также ненадолго пропал свет. Тогда оказалось, что водитель комбайна случайно обесточил регион.

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