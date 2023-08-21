Во Львове и области внезапно исчез свет: причина

Электроснабжение в городе уже возобновлено.
Во Львове и области в понедельник, 21 августа, внезапно исчезло электричество. Отключение света длилось недолго.
Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".
В компании подтвердили, что во Львове и области в понедельник, 21 августа, внезапно исчез свет, однако через короткое время электроснабжение было восстановлено.
В "Львовоблэнерго" отметили, что это было связано с отключением в сетях НЭК "Укрэнерго".
"Кратковременное отключение электроэнергии во Львове и области сегодня связано с выключением в сетях НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что если до сих пор нет света, то следует обращаться на горячую линию облэнерго.
Напомним, во Львове и области 14 августа также ненадолго пропал свет. Тогда оказалось, что водитель комбайна случайно обесточил регион.
Читайте также:
- Во Львове СБУ провела обыски в городском совете и задержала топ-чиновника: фото
- Во Львовской области военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему средства
- Украинскую обзывала "хрюкомовой", а сограждан — свиньями: во Львове женщина ждала оккупантов и парад РФ