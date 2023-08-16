Українську обзивала "хрюкомовою", а співгромадян - свинями: у Львові жінка чекала на окупантів та парад РФ

Жителька Львова знущалась з мови та співгромадян.

У Львові викрили місцеву жительку, яка називала українців свинями, а державну мову - "хрюкомовою". Також зрадниця активно підтримувала окупантів та чекала на перемогу Росії і "парад" окупаційних військ.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, жителька Львова від червня 2022 року у забороненій соціальні мережі "Вконтакте" прославляє Росію та поширює брехню про ЗСУ та українців.

Зрадниця обзивала українських захисників "нелюдами" та звинувачувала у "знущаннях". Також жителька Львова називала українців "свинями", а державну мову - "хрюкомовою".

"Окрім того, у своїх постах підозрювана висвітлювала рф як величну країну, перемога якої буде вшановуватися "найграндіознішим парадом", - йдеться у повідомленні.

Дописи підозрюваної у соцмережах / Фото: Прокуратура Львівської області

Допис підозрюваної / Фото: Прокуратура Львівської області

Жінці інкримінують вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, у Держдумі депутат родом з Черкащини закликав заборонити українську мову.

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