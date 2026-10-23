«Україна виглядає неадекватно»: в ОП обурилися рішенням Львівської облради

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Рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік «роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича» спричинило новий міжнародний скандал і різку реакцію в Києві. В Офісі президента неофіційно назвали цей крок справжньою «катастрофою» для дипломатичних відносин із Польщею, зазначивши, що місцеві депутати заради хайпу поставили під удар інтереси держави.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на анонімного співрозмовника в Офісі президента.

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За словами джерела видання, рішення львівських депутатів стало серйозною проблемою для української дипломатії. Співрозмовник УП назвав ситуацію катастрофічною.

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«Україна виглядає неадекватно. Ми тільки залагодили попередню кризу — і тут таке. Всі знали, що цього робити не можна, голова області знав про це особисто. Але погоня за дешевим одноденним хайпом взяла гору. Наслідки вже є, і вони тільки зростатимуть», — зазначив він.

Чому Польща обурилася рішенням Львівської облради

Нагадаємо, що скандал спалахнув одразу після того, як 20 жовтня Львівська облрада ухвалила відповідне рішення про оголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

У відповідь міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та прем’єр-міністр Дональд Туск публічно заявили, що подібні кроки завдають шкоди двостороннім відносинам.

Навіть Міністерство закордонних справ України назвало це рішення «контрпродуктивним», підкресливши, що воно було ухвалене на регіональному рівні без жодних консультацій із дипломатами.

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Джерела ТСН.ua повідомляли, що рішення депутатів може мати наслідки не лише для двосторонніх відносин, а й для військової співпраці між країнами. Нібито через це рішення пакет зі зброєю для України від Польщі — на паузі.

Проте згодом Міністерство оборони Польщі спростувало інформацію про призупинення військової допомоги Україні через скандал навколо рішення Львівської обласної ради.

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