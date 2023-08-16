На Львівщині військовий змушував підлеглих працювати на будівництві і перераховувати йому кошти

За перевищення службових повноважень його звільнили, а суд оштрафував "аж" на 17 тисяч грн.

У Львівській області військовий використовував підлеглих для робіт на будівництві.

Про це йдеться у постанові Стрийського міськрайонного суду Львівщини.

Зазначається, що уродженець Яворова був призначений на посаду командира пожежного взводу однієї з військових частин.

Від квітня 2023 року "використовував особовий склад для вирішення своїх особистих потреб".

За інформацією Zaxid.net, йдеться про військового Юрія Підлужного. Видання зазначає, що його підлеглі під час проходження служби, зокрема, працювали на будівництві у селі Дуліби.

Також він "організував систематичний збір коштів для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу" на власну картку. У матеріалах зазначається, що кошти йому скидали підлеглі, проте суми не називаються.

Підлужного визнали винним у перевищенні службових повноважень і оштрафувавши на 17 тис. грн. Також його було звільнено з військової служби. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що в Закарпатській області викрили очільника одного з районних ТЦК і СП, який змушував своїх підлеглих будувати собі будинок. Під час обшуків у нього виявили золотий зливок і російську й радянську символіки.

Суд відправив військкома під варту з можливістю внесення застави в розмірі 800 тис. грн.

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