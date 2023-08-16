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У Львові СБУ провела обшуки у міській раді і затримала топчиновника: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові СБУ провела обшуки у міській раді і затримала топчиновника: фото

Затримання топчиновника Львівської міської ради / Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Підозрюваного затримали на "гарячому".

У Львівській міській раді СБУ провела обшуки та затримала топчиновника - виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР.  Його підозрюють в отриманні хабарів під час війни. 

Про це повідомили в СБУ Львівської області. 

За даними слідства, топчиновник Львівської міської ради разом із місцевою архітекторкою за хабарі дозволяли проведення робіт у межах міста, зокрема - в історичному центрі міста. 

Посадовця затримали на "гарячому" під час отримання хабаря в розмірі 1500 доларів. Він гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу Львова.

Затримання чиновника Львівської міської ради / © Facebook/Управління СБУ у Львівській області
Затримання чиновника Львівської міської ради / Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

"Сьогодні, 16 серпня, правоохоронці завершили обшуки в службових приміщеннях управління ЛМР та за місцем проживання посередниці, в ході яких було виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваному та його спільниці інкримінують: 

  •  ч.5 ст. 27 (пособництво);
  • ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У Львівській міській раді підтвердили обшуки. Там повідомили, що йдеться про тимчасово виконуючого обов'язки керівника управління охорони історичного середовища. Там пообіцяли сприяти правоохоронцям у проведенні розслідування. 

Нагадаємо, на Львівщині військовий змушував підлеглих працювати на будівництві і перераховувати йому кошти

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Дата публікації
Перегляди
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