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У Львівській міськраді відбулися обшуки: що сталося

У Львівській міськраді відбулися обшуки: що сталося

Львівська міська рада / фото ЛМР

Працівники поліції вилучили частину документів, які стосуються одного з перевізників твердих побутових відходів у Львові. 

У середу, 8 січня, у Львівській міській раді на виконання ухвали суду працівники Національної поліції провели обшуки у Департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Про це повідомили на сайті Львівської міськради.

У повідомленні стверджують, що працівники поліції вилучили частину документів, які стосуються одного з перевізників твердих побутових відходів у Львові. 

“Працівники надали необхідні документи  та повністю сприяють слідству. Зараз департамент працює у звичному режимі”, —  повідомили у міськраді.

Радник начальника Львівської ОВА Олег Радик у своєму дописі на Facebook уточнив, що, за його інформацією, слідчі дії відбувалися на третьому поверсі Ратуші, в кабінеті директора Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ореста Тимчишина.

“Причина — можливі зловживання у сфері вивозу твердих побутових відходів”, — додав він.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів у приватному львівському університеті.

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