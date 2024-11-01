СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів у приватному львівському університеті: фото

Призовників зараховували на навчання поза межами ліцензованих річних обсягів, це дозволяло військовозобов’язаним оформлювати відстрочки на підставі довідок "здобувача освіти".

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів у приватному львівському університеті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Власник університету та ректорат зараховували призовників на навчання поза межами ліцензованих річних обсягів, затверджених Міністерством освіти та науки. Це дозволяло військовозобов’язаним оформлювати відстрочки на підставі довідок "здобувача освіти".

Одним з організаторів є 64-річний професор Львівського університету бізнесу і права Любомир Сопільник, його також підозрюють у незаконному зберіганні зброї.

Після арешту та обрання запобіжного захожу, Сопільник сплатив заставу та вийшов із СІЗО.

Вартість формального вступу на аспірантуру для військовозобов'язаних становила від 5 до 8 тис. доларів. "Студенти" навчалися ж лише на папері.

До слова, цим приватним вишем на 49% володіє син затриманого Ростислав — той до того ж працює на посаді заступника керівника управління внутрішньої безпеки Головного управління МВС у Львівській області.

Нагадаємо, Рада планує дати ухилянтам, які досі не оновили облікові дані, знижку в 50% у разі добровільного визнання порушення і сплати штрафу від ТЦК.

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

Читайте також: