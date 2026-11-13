Садовий продав сертифікат на кремацію на концерті коміка

Андрій Садовий на концерті / © скриншот з відео

Реклама

Міський голова Львова Андрій Садовий продав за 25 тисяч гривень лот на кремацію під час концерту українського стендап-коміка Антона Тимошенка. Йдеться про сертифікат на кремацію однієї людини, який мер запропонував виставити на благодійний аукціон у зв’язку з майбутнім відкриттям міського крематорію.

Про це Садовий повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

В опублікованому відео мер Львова пояснив, що крематорій у місті планують відкрити в першому кварталі наступного року, та запропонував продати сертифікат, який можна буде використати пізніше або подарувати комусь із друзів чи знайомих.

Реклама

«Хочу виставити на продаж лот. Ви надихаєте, і в нас у першому кварталі наступного року вже запрацює крематорій», — сказав Садовий, уточнивши, що сертифікат передбачатиме кремацію однієї людини.

Стартова ціна лота становила 5 тисяч гривень, однак під час торгів його вартість зросла до 25 тисяч гривень. Покупчиня погодиласяся заплатити саме таку суму.

У підписі до відео Садовий зазначив, що Антон Тимошенко виступив амбасадором ініціативи та допоміг продати перший сертифікат на кремацію.

«На початку наступного року відкриваємо у Львові крематорій. Антон Тимошенко як амбасадор вже продав на своєму концерті перший сертифікат. Перший, але не останній», — написав міський голова.

Реклама

Нагадаємо, на Львівщині поліція розслідує ймовірне шахрайство з боку таксиста, який взяв із пасажира 140 тисяч гривень за поїздку із Сум.

Новини партнерів

Новини партнерів