ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Садовий продав сертифікат на кремацію на концерті коміка

Мер Львова повідомив, що крематорій у місті планують відкрити в першому кварталі наступного року.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Андрій Садовий на концерті

Андрій Садовий на концерті / © скриншот з відео

Міський голова Львова Андрій Садовий продав за 25 тисяч гривень лот на кремацію під час концерту українського стендап-коміка Антона Тимошенка. Йдеться про сертифікат на кремацію однієї людини, який мер запропонував виставити на благодійний аукціон у зв’язку з майбутнім відкриттям міського крематорію.

Про це Садовий повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

В опублікованому відео мер Львова пояснив, що крематорій у місті планують відкрити в першому кварталі наступного року, та запропонував продати сертифікат, який можна буде використати пізніше або подарувати комусь із друзів чи знайомих.

«Хочу виставити на продаж лот. Ви надихаєте, і в нас у першому кварталі наступного року вже запрацює крематорій», — сказав Садовий, уточнивши, що сертифікат передбачатиме кремацію однієї людини.

Стартова ціна лота становила 5 тисяч гривень, однак під час торгів його вартість зросла до 25 тисяч гривень. Покупчиня погодиласяся заплатити саме таку суму.

У підписі до відео Садовий зазначив, що Антон Тимошенко виступив амбасадором ініціативи та допоміг продати перший сертифікат на кремацію.

«На початку наступного року відкриваємо у Львові крематорій. Антон Тимошенко як амбасадор вже продав на своєму концерті перший сертифікат. Перший, але не останній», — написав міський голова.

Нагадаємо, на Львівщині поліція розслідує ймовірне шахрайство з боку таксиста, який взяв із пасажира 140 тисяч гривень за поїздку із Сум.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie