Во Львовском горсовете прошли обыски: что произошло

Сотрудники полиции изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове.

В среду, 8 января, во Львовском городском совете во исполнение постановления суда работники Национальной полиции провели обыски в Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.

Об этом сообщили на сайте Львовского горсовета.

В сообщении утверждают, что сотрудники полиции изъяли часть документов, относящихся к одному из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове.

Также читайте Деньги даже в унитазе: во Львовской области задержали двух должностных лиц

"Работники предоставили необходимые документы и полностью способствуют следствию. Сейчас департамент работает в обычном режиме”, — сообщили в горсовете.

Советник начальника Львовской ОВА Олег Радык в своем сообщении на Facebook уточнил, что, по его информации, следственные действия происходили на третьем этаже Ратуши, в кабинете директора Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Ореста Тимчишина.

"Причина — возможные злоупотребления в сфере вывоза твердых бытовых отходов", — добавил он.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему для уклонистов в частном львовском университете.

Читайте также: