У Львові люди у військовій формі заштовхували чоловіка до буса і били по ногах: з'явилося шокувальне відео

Трьом чоловікам у формі допомагав ще один – у цивільному вбранні.

У Мережі з'явилося відео зі Львова, на якому троє людей у військовій формі затягували чоловіка до буса і жорстоко били по ногах.

Людям у формі допомагав ще один чоловік у цивільному вбранні.

Чоловіка заштовхували до автівки досить грубо, той пручався.

Деталі інциденту наразі невідомі.

У Львові люди у військовій формі заштовхували чоловіка до буса і били по ногах

Зазначимо, що Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що, порівняно з минулим роком, ситуація з примусовою мобілізацією погіршилася, але не кардинально.

Раніше у виданні ВВС-Україна з'явилася інформація, що темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрат.

У жовтні 2024 року нардеп Роман Костенко визнав, що в Україні спостерігається спад мобілізації.

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