Пошкодження менори у Львові: поліція спіймала зловмисника (відео)

На відео з зізнанням затриманий каже, що усвідомлює неправильність свого вчинку.

Поліцейські встановили зловмисника, причетного до пошкодження ханукальної менори у Львові. Ним виявився 19-річний місцевий житель, який у момент інциденту був п’яним.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1 спільно зі співробітниками Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

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Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру пошкодженні релігійних споруд чи культових будинків. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 60 до 240 годин, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, вирішується питання процесуального статусу інших учасників, які перебували поряд та знімали подію на відео. Досудове розслідування триває.

У поліції також опублікували відео з зізнанням затриманого у скоєному. На ролику він каже, що усвідомлює, що вчинив неправильно.

"Я прогулювався зі своєю компанію, з друзями. Наша компанія була з чотирьох людей. Я розпивав спиртний напій, після чого я пішов на це саме місце і під дією спиртного напою я вчинив це. Я взяв ніж і перерізав шнур живлення, який живив світлом цю штуку. Після того я пішов звідти далі гуляти у сторону лялькового театру", – розповів зловмисник.

Нагадаємо, 1 січня у соціальних мережах з’явилося відео, на якому невідомий пошкодив ханукальну менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові. Порушник підійшов до семисвічника та перерізав кабель живлення, після чого втік.

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