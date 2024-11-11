"Забула" вказати гараж та авто: посадовицю Львівської МСЕК викрито на недостовірному декларуванні

Слідство перевіряє причетність підозрюваної до ухвалення безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.

Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК викрито на декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовиця у декларації за 2023 рік не вказала інформацію про наявність у неї та чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на праві користування. Так, заступниця головного лікаря не задекларувала орендований гараж та два авто преміум-класу – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.

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Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У межах розслідування перевіряється причетність підозрюваної до ухвалення безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.

До слова, напередодні СБУ та поліція затримали на Кіровоградщині керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ.

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