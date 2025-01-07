"Пакували" до буса і били по ногах: Львівський ТЦК відреагував на скандальне відео з "бусифікацією"

У ТЦК пояснили, що застосували до чоловіка силу, бо той нібито почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя.
Львівський обласний ТЦК відреагував на скандал, де троє його працівників затягували чоловіка до буса і жорстоко били по ногах.
Про це йдеться на сторінці Львівського ОТЦК у Facebook.
У ТЦК підтвердили, що люди у військовій формі на скандальному відео – група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова. Зазначається, що працівники ТЦК виявили громадянина, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Також чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.
"Натомість військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу", – йдеться в повідомленні.
Керівництво Львівського ОТЦК зпевняє, що рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК. Наразі за цим фактом призначене службове розслідування. Військовослужбовці ТЦК, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК.
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