"Пакували" до буса і били по ногах: Львівський ТЦК відреагував на скандальне відео з "бусифікацією"

У ТЦК пояснили, що застосували до чоловіка силу, бо той нібито почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя.

Львівський обласний ТЦК відреагував на скандал, де троє його працівників затягували чоловіка до буса і жорстоко били по ногах.

Про це йдеться на сторінці Львівського ОТЦК у Facebook.

У ТЦК підтвердили, що люди у військовій формі на скандальному відео – група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова. Зазначається, що працівники ТЦК виявили громадянина, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Також чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

У Львові люди у військовій формі заштовхували чоловіка до буса і били по ногах

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"Натомість військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу", – йдеться в повідомленні.

Керівництво Львівського ОТЦК зпевняє, що рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК. Наразі за цим фактом призначене службове розслідування. Військовослужбовці ТЦК, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК.

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