У Львові зловмисник загасив Ханукальну менору (відео)

У Львові невідомий чоловік загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги.

Відповідне відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

На кадрах відео видно, як чоловік чи хлопець у темному одязі з капюшоном підходить до менори. Він обриває дроти, після чого менора гасне. Чоловік пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом. Людина (чи люди), що знімають відео тим часом заходяться гучним сміхом.

Як передає hromadske, у поліції запевнили, що знають про цей інцидент. Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Ханукія або менора Хануки – світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука. Цього року це період з 25 грудня і до 2 січня. Це означає, що менору загасили раніше закінчення Хануки, тим самим перервавши ритуал.

Запалювання менори Хануки для євреїв символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, світла над темрявою навколишнього.

Ханука в іудаїзмі символізує відновлення Єрусалима та повторне освячення Другого Храму, що відбулося на початку повстання Маккавеїв проти імперії Селевкідів у II столітті до нашої ери.

UPD

Дещо пізніше поліція Львівської області офіційно відреагувала на інцидент. Там повідомили, що поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження Менори у Львові

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський з рабинами відсвяткував Хануку і запалив ханукальні свічки

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