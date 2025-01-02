На Львівщині діти бавилися гвинтівкою: куля влучила в голову дівчинці

Наразі дитина перебуває під наглядом медиків – загрози її життю немає.

У Самборі на Львівщині діти виявили у будинку пневматичну гвинтівку і почали нею гратися. Внаслідок випадкового пострілу постраждала чотирирічна дівчинка.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Двоє малолітніх дітей - 6-річний хлопчик та його двоюрідна сестра віком 4 роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, виявили у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею. Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Наразі вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів – загрози життю дитини немає", - йдеться у повідомленні відомства.

Зброю – пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм - правоохоронці вилучили.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, в Одесі заряджена гвинтівка вистрілила в груди 7-річному хлопчику.

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