Бросился навстречу взрыву: история 17-летнего Ильи, спасавшего полицейскую во время теракта во Львове

17-летний львовянин Илья, ставший случайным свидетелем теракта 22 февраля, пытался спасти раненого полицейского / © Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Реклама

Во Львове из больницы выписали 17-летнего Илью, который был ранен в результате теракта 22 февраля, совершенного 33-летней жительницей Ровенской области.

Об этом сообщили в Первом медобъединении Львова.

22 февраля Илья возвращался из центра Львова на такси. Услышав первый взрыв, Илья вместе с водителем вместо того, чтобы спасаться бегством, подъехали поближе, чтобы оказать помощь в случае необходимости.

Реклама

На дороге они увидели раненную полицейскую и бросились помогать: таксист пытался остановить кровотечение, а Илья проверял пульс и следил за ее состоянием.

Позже стало известно, что это была 23-летняя Виктория Шпилько, погибшая в результате теракта.

«Когда полицейский попросил меня отойти с места происшествия, через несколько секунд произошел второй взрыв. Обломки попали мне в голову, правую лопатку и ногу. Я упал, потом встал и побежал. Поначалу даже не понял, что ранен. Уже на соседней улице увидел, что из головы течет кровь», — рассказывает Илья.

Первую помощь ему оказали полицейские. Затем прибежала сестра, которая отвезла парня в больницу.

Реклама

«В приемном отделении медики провели обследование и обнаружили несколько обломков. К счастью, они были неглубокими и не затронули важные органы. Обломки удалили, на затылке наложили один шов, другие обработали раны», — рассказали в Первом медобъединении.

Илью госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Восстановление прошло без осложнений, и уже сегодня, 24 февраля, парня отпустили домой.

Напомним, что в результате теракта во Львове погибла молодая полицейская — 23-летняя Виктория Шпилько.

Задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, которая подозревается в преступлении, сообщено о подозрении.

Реклама

ТСН разыскала знакомых и родных подозреваемой в совершении теракта во Львове.