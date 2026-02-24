Массовое отравление детей во Львове: все подробности

Отравления во Львове Фото иллюстративное / © Associated Press

Реклама

Во Львове возросло количество людей, обратившихся за медицинской помощью из-за вспышки острой кишечной инфекции. Стало известно о 21 человеке, среди которых 18 пострадавших детей. Все они накануне навещали один из детских развлекательных центров города. По данным медиков, у пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию.

Все, что известно о массовом отравлении во Львове на 24 февраля, читайте в материале ТСН.ua.

Реакция полиции и прокуратуры на массовое отравление

Как ранее сообщили в Львовской городской прокуратуре со ссылкой на выводы медиков, у пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию.

Реклама

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Уже проведен обзор заведения. Следователи изъяли образцы пищевых продуктов и приняли смывы для лабораторных исследований. Идет установление всех обстоятельств инцидента.

Dragon Park во Львове прокомментировал ситуацию и сообщил о мерах

Комментарий и действия развлекательного заведения Dragon Park во Львове

По состоянию на 24 февраля, Dragon Park во Львове не работает. Центр приостановил работу.

Накануне, по информации администрации, на территории детского развлекательного центра была проведена комплексная проверка с участием соответствующих служб и полиции.

Реклама

В ходе проверки специалисты отобрали образцы готовых блюд, воду для приготовления пищи и смыва со всех поверхностей для лабораторных исследований, а также проверили сертификаты качества и декларации на продукты, которые использовались для приготовления блюд, проверили медицинские книги персонала и взяли анализы у работников, контактировавших с пищевыми продуктами.

«В целях предотвращения возможного распространения инфекции, работа Dragon Park приостановлена до воскресенья, 1 марта 2026 года включительно», — говорится в сообщении администрации.

Там также подчеркнули, что ожидают завершения лабораторных исследований и пообещали дополнительно сообщить об их результатах и дальнейших шагах.

Одно из сообщений пострадавших

Что говорят пострадавшие

Жалобы на плохое самочувствие от посетителей парка развлечений начали поступать на следующий день после посещения заведения.

Реклама

«Историю о том, как на Дне рождения моего ребенка потравилось пол группы, перенесла сейчас…» — написала мама девочки Звонки в соцсети.

Женщина расписала подробности празднования и последствий, а также сказала, что комментарии, которые она оставила на странице заведения после инцидента, исчезли.

Мать одного из пострадавших, шестилетнего мальчика Яна Поливанова, рассказала, что состояние сына резко ухудшилось на следующий день после празднования дня рождения в Dragon Park.

«Началась сильная рвота, мы не могли справиться дома, температура поднималась. Ночью я привезла его в больницу», — отметила женщина в комментарии «Суспільному Львову».

Реклама

Аналогичные симптомы наблюдали и у детей других родителей, присутствовавших на празднике.

Заведующая инфекционным отделением львовской больницы София Кащевская сообщила, что пациенты поступали с симптомами острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, разреженный стул, повышение температуры. Медицинская помощь оказана всем, результаты лабораторных анализов по точной причине отравления ожидаются в течение трех дней.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасности отравлений угарным газом. Специалисты рассказали, почему нельзя ставить генератор на балкон и как датчик за 500 гривен спасает жизнь.