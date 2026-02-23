Теракт во Львове: в деле появилась 18-летняя фигурантка из Харьковщины

Теракт во Львове / © Associated Press

В расследовании теракта во Львове, в результате которого погибли полицейские и пострадали правоохранители, фигурирует еще одна подозреваемая — 18-летняя жительница Харьковской области.

Об этом на брифинге 23 февраля сообщил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий, передает «РБК-Украина».

Подготовка преступления

По словам представителя СБУ, теракт состоял из двух этапов. Главной исполнительницей следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по инструкциям куратора.

За выполнение задания во Львове российские кураторы пообещали 33-летней женщине 60 тысяч гривен, однако деньги она так и не увидела.

Она получала указания приобрести необходимые компоненты, арендовать жилье и изготовить взрывное устройство. По данным следствия, около 00:10 подозреваемая покинула взрывчатку у помойки, после чего сообщила куратору и покинула место происшествия.

По прибытии первого экипажа полиции произошел взрыв. Когда по вызову приехал еще один наряд, раздался второй взрыв.

В результате атаки погибла молодая полицейская. Также тяжело ранены, в общей сложности пострадали около двух десятков правоохранителей.

Роль 18-летней фигурантки, кто она и откуда

Как сообщил Рудницкий, еще одной вероятной участницей теракта во Львове является 18-летняя девушка из Харьковщины. Именно она позвонила на спецлинию 102 и заявила о якобы воровстве в магазине по конкретному адресу.

Этот вызов и послужил поводом для прибытия полицейских на место, где впоследствии произошли взрывы. По информации СБУ, за выполнение этой задачи она получила 2000 гривен.

Как проходит следствие

В настоящее время главной подозреваемой в организации преступления Ирине Саветиной избрали меру пресечения — содержание под стражей. Накануне ее задержали вблизи государственной границы.

В спецоперации приняли участие сотрудники СБУ, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

Впоследствии правоохранители задержали и 18-летнюю возможную сообщницу в Харькове. Ее доставили во Львов для проведения следственных действий.

По словам заместителя главы СБУ, одна из задержанных предоставила добровольные показания и признала свою причастность к происходящему. Расследование продолжается.

Напомним, по состоянию на 23 февраля в медучреждениях Львова — 20 человек, им оказывается помощь. Три человека — в очень тяжелом состоянии.

В результате теракта погибла Виктория Шпилько — 23-летняя полицейская из Волыни. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и присоединилась к патрульной полиции.