Почему в Сети говорят о бизнес-разборках: Садовый обратился в СБУ из-за теракта во Львове

Садовый раскрыл шокирующие детали теракта во Львове и раскрыл количество пострадавших.

Теракт во Львове: сколько пострадавших госпитализированы

Теракт во Львове: сколько пострадавших госпитализированы / © facebook/Андрей Садовой

По состоянию на вечер 22 февраля в результате теракта во Львове в больницах остаются 12 человек. Двое из них в очень тяжелом состоянии.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый озвучил два факта, «чтобы закрыть роты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении».

Он сообщил, что все пострадавшие — служащие, прибывшие по вызову. Кроме одного подростка, живущего рядом.

«Второе. Это не „бизнес-разборки“. Это вражеская спецоперация, цель которой — убить как можно больше правоохранителей. Прошу СБУ учесть мнения всех комментаторов. Если отбросить ботофермы, там много интересных аккаунтов», — отметил городской голова.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это теракт.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва во Львове погибла молодая полицейская женщина — 23-летняя Виктория Шпилька.

Подозреваемой в совершении теракта оказалась 33-летняя жительница Ровенской области.

