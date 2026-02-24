- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 2629
- Час на прочитання
- 2 хв
Кинувся назустріч вибуху: історія 17-річного Іллі, який рятував поліцейську під час теракту у Львові
У Львові виписали з лікарні 17-річного підлітка, який постраждав під час теракту 22 лютого.
У Львові з лікарні виписали 17-річного Іллю, який був поранений унаслідок теракту 22 лютого, вчиненого 33-річною жителькою Рівненщини.
Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.
22 лютого Ілля повертався з центру Львова додому на таксі. Почувши перший вибух, Ілля разом із водієм замість того, щоб рятуватися втечею, під’їхали ближче, аби надати допомогу в разі необхідності.
На дорозі вони побачили поранену поліцейську та кинулися допомагати: таксист намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв пульс і стежив за її станом.
Пізніше стало відомо, що це була 23-річна Вікторія Шпилька, яка загинула внаслідок теракту.
«Коли поліцейський попросив мене відійти з місця події, за кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили мені в голову, праву лопатку та ногу. Я впав, потім підвівся і побіг. Спочатку навіть не зрозумів, що поранений. Уже на сусідній вулиці побачив, що з голови тече кров», — розповідає Ілля.
Першу допомогу йому надали поліцейські. Згодом прибігла сестра, яка відвезла хлопця до лікарні.
«У приймальному відділенні медики провели обстеження та виявили кілька уламків. На щастя, вони були неглибокими й не зачепили важливих органів. Уламки видалили, на потилиці наклали один шов, інші рани обробили», — розповіли у Першому медоб’єднанні.
Іллю госпіталізували до нейрохірургічного відділення. Відновлення пройшло без ускладнень і вже сьогодні, 24 лютого, хлопця відпустили додому.
Нагадаємо, що внаслідок теракту у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.
Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області, яка підозрюється у злочині, повідомлено про підозру.
ТСН розшукала знайомих і рідних підозрюваної в скоєнні теракту у Львові.