Кинувся назустріч вибуху: історія 17-річного Іллі, який рятував поліцейську під час теракту у Львові

17-річний львів’янин Ілля, який став випадковим свідком теракту 22 лютого, намагався врятувати поранену поліцейську / © Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

У Львові з лікарні виписали 17-річного Іллю, який був поранений унаслідок теракту 22 лютого, вчиненого 33-річною жителькою Рівненщини.

Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

22 лютого Ілля повертався з центру Львова додому на таксі. Почувши перший вибух, Ілля разом із водієм замість того, щоб рятуватися втечею, під’їхали ближче, аби надати допомогу в разі необхідності.

На дорозі вони побачили поранену поліцейську та кинулися допомагати: таксист намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв пульс і стежив за її станом.

Пізніше стало відомо, що це була 23-річна Вікторія Шпилька, яка загинула внаслідок теракту.

«Коли поліцейський попросив мене відійти з місця події, за кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили мені в голову, праву лопатку та ногу. Я впав, потім підвівся і побіг. Спочатку навіть не зрозумів, що поранений. Уже на сусідній вулиці побачив, що з голови тече кров», — розповідає Ілля.

Першу допомогу йому надали поліцейські. Згодом прибігла сестра, яка відвезла хлопця до лікарні.

«У приймальному відділенні медики провели обстеження та виявили кілька уламків. На щастя, вони були неглибокими й не зачепили важливих органів. Уламки видалили, на потилиці наклали один шов, інші рани обробили», — розповіли у Першому медоб’єднанні.

Іллю госпіталізували до нейрохірургічного відділення. Відновлення пройшло без ускладнень і вже сьогодні, 24 лютого, хлопця відпустили додому.

Нагадаємо, що внаслідок теракту у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області, яка підозрюється у злочині, повідомлено про підозру.

ТСН розшукала знайомих і рідних підозрюваної в скоєнні теракту у Львові.