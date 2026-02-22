ТСН в социальных сетях

Во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская — Садовый

Во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Место теракта во Львове

Место теракта во Львове / © Садовий/Facebook

По предварительным данным, во Львове в теракте погибла женщина-полицейская.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый .

По его словам, трагедия произошла в результате теракта. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о взрывах в городе по прибытии нарядов патрульной полиции по вызову. На месте работают все профильные службы.

Официальные детали и информация по другим возможным пострадавшим уточняются.

Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы: власти сообщили детали .

Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.

