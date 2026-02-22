- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская — Садовый
Во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская.
По предварительным данным, во Львове в теракте погибла женщина-полицейская.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый .
По его словам, трагедия произошла в результате теракта. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о взрывах в городе по прибытии нарядов патрульной полиции по вызову. На месте работают все профильные службы.
Официальные детали и информация по другим возможным пострадавшим уточняются.
Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы: власти сообщили детали .
Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.