Теракт во Львове: что известно о вероятной исполнительнице (фото)

Реклама

Дополнено новыми материалами

Исполнительницу теракта во Львове задержали в городе Самбор при попытке покинуть Львовскую область. По данным правоохранителей, женщина изготавливала взрывчатку собственноручно под руководством онлайн-кураторов ФСБ.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

Задержанной оказалась 33 летняя жительница Ровенской области. «Женщину задержали непосредственно в городе Самбор, когда она пыталась покинуть Львовскую область», — отметил журналист.

Реклама

Он рассказал, что известно, что подготовка теракта происходила дистанционно.

«Взрывчатку, предварительно, она изготавливала собственноручно по четким онлайн-инструкциям кураторов фсб, которые ее завербовали. Параллельно следственные действия продолжаются еще в одной области за пределами Львовщины. Ожидаю официального подтверждения деталей», — рассказал он.

Предварительно установлено, что взрывы произошли из-за самодельных взрывных устройств, заложенных в мусорные баки, сообщили в полиции.

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Для расследования инцидента были задействованы оперативники и следователи львовской полиции, специалисты по криминальному анализу, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие специализированные службы. Правоохранители сразу начали масштабную специальную операцию.

Реклама

© Национальная полиция Украины

В результате совместной работы полиции и пограничников 7-го пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов удалось установить местонахождение и задержать подозреваемую в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове правоохранители расследуют серию взрывовв центре города как теракт. В результате инцидента погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения.