Теракт во Львове: подозреваемая рассказала о заказчике и как закладывала взрывчатку (видео)

Во Львове подозреваемая в теракте рассказала об обстоятельствах преступления и своих намерениях / © ТСН

Подозреваемая в теракте во Львове дала показания, в которых подробно описала обстоятельства привлечения ее к преступлению, сколько ей обещали заплатить и как производила взрывчатку.

Об этом стало известно из зала суда, где фигурантка по делу отвечала на вопросы во время заседания. ТСН.ua.

«Соединился со мной парень на счет работы, потому что я интересовалась работой в Телеграмме. Он мне прислал сообщение, где можно заработать деньги… Он говорил о разных вещах. Сначала о сжигании машин. Я ему сразу отказалась и сказала, что я не буду это делать», — рассказала она.

Впоследствии с женщиной связался другой мужчина.

«Он мне написал. Сказал, что у него есть какая-то работа для меня безопасная и легальная», — рассказала подозреваемая.

О работе с заказчиком и изготовлении взрывчатки

Подозреваемая во взрыве во Львове заявила, что действовала под руководством организатора и выполняла его инструкции. По ее словам, она не имела полного представления о составе и деталях устройства, а взрывчатку назвала «хлопушкой».

Она рассказала о материалах для устройства: мобильных телефонах, гайках и «различных веществах».

Все, что он говорил, я выполняла по инструкции. Мобильные телефоны, гайки, разные вещества — я не знала точного состава. Он управлял всем дистанционно. Я делала все по его инструкции. Я не знаю, я даже не вспомню сейчас, как это», — так объяснила подозреваемое изготовление взрывчатки.

Он меня не отпускал ни на минуту. Он был по видеосвязи. Когда я поняла, что здесь что-то не так… Я позвонила Марку и сказала, что я не буду этого делать, я собираю вещи и просто иду», — рассказала она.

Как закладывала взрывчатку

«Я не закладывала взрывчатку. Я закладывала то, что мы сделали вместе с ним. Не называйте это взрывчаткой, я не знаю, что это», — заявила женщина, отвечая на вопрос.

Она добавила, что передвигалась на месте по указанию организатора, пользуясь такси.

Напомним, во время заседания суда по делу о теракте 22 февраля во Львове подозреваемой в организации преступления Ирине Саветиной избрали меру пресечения — содержание под стражей.

В результате взрыва во Львове погибла молодая женщина-полицейская — 23-летняя Виктория Шпилько.

По состоянию на 23 февраля в больницах Львова — 20 человек, им оказывается помощь. Три человека — в очень тяжелом состоянии.